Kosten für Feuerwehreinsätze in Augsburg: So teuer kann ein Fehlalarm werden

Wenn die Augsburger Feuerwehr gerufen wird, geht es vergleichsweise selten um das, was in ihrem Namen steht: Feuer. Von den knapp 7300 Einsätzen des vergangenen Jahres – rund 20 pro Tag – entfiel etwas mehr als die Hälfte auf technische Hilfeleistungen. Die Einsatzkräfte beseitigten dabei etwa Sturmschäden, befreiten Personen aus misslichen Lagen oder bargen Unfallfahrzeuge. Brandalarme machten insgesamt rund neun Prozent aller Einsätze aus, Fehlalarme 13 Prozent. Jedes Mal, wenn die Feuerwehr in Augsburg ausrückt, kostet das Geld – manchmal auch Privatpersonen.

Max Kramer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fehlalarm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis