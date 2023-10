Krieg in Nahost

vor 56 Min.

Wie Muslime in Augsburg auf den Krieg in Nahost blicken

In Augsburg zeigen Demonstrantinnen und Demonstranten am Freitag ihre Solidarität mit den Palästinensern.

Plus Vor drei Wochen ermordete die Hamas 1400 Israelis. Seither herrscht Krieg. Wie Muslime in Augsburg auf Israel und Palästina schauen und welche Rolle Iran und Ankara spielen.

Von , Stefanie Schoene Jonathan Lindenmaier , Stefanie Schoene Artikel anhören Shape

Er sei Programmierer, sagt er, seinen Namen möchte er nicht in der Zeitung lesen. Wir nennen ihn Tugay. Er steht vor einer Moschee in der Augsburger Innenstadt. Seit den 80er Jahren lebt Tugay hier, hat zwei erwachsene Kinder, beide studieren. Er hat die türkische Staatsbürgerschaft behalten, ein Haus gekauft, im Stadtteil Oberhausen, nahe der Wertach. Er fühlt sich wohl in Deutschland. Wie sehr beschäftigt ihn der Terrorangriff auf Israel? "Der Islam wird mal wieder dargestellt, als bedeute er Terror", antwortet er. Dabei könne eine Religion als Ganze nicht terroristisch sein, sagt er.

Die Hamas lehnt Tugay ab. Trotzdem verweist er im Gespräch hauptsächlich auf die vermeintliche Schuld Israels an diesem Konflikt, auf Tausende Tote in Gaza, darauf, dass Israel seit Jahrzehnten palästinensisches Land besetzt und jüngst ein Krankenhaus bombardiert habe. Dass nicht das Krankenhaus, sondern der Parkplatz daneben von einer Rakete getroffen wurde, dass das Geschoss nicht aus Israel, sondern mutmaßlich vom Islamischen Dschihad – einer islamistischen Terrororganisation – aus Gaza abgeschossen wurde, glaubt er nicht. Auch dass es vermutlich nicht um 1000 Tote, sondern um einige Dutzend gehe, hält er für israelische Propaganda.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen