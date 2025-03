Im Augsburger Stadtwald wandern die Kröten

Der Frühling ist in greifbarer Nähe und mit ihm auch die alljährliche Wanderung der Amphibien, die sich auf den Weg zu ihren Laichgewässern machen. So ist es auch im Augsburger Stadtwald. Die dortigen Tümpel werden vor allem von Grasfröschen und Erdkröten bewohnt. Die Tiere scheinen aber in ihrem Zuhause nicht immer sicher zu sein. „Wir haben schon einige Anrufe von besorgten Bürgern erhalten, die mehrfach tote Frösche wahrgenommen haben und sich sorgen“, erzählt Anke Mittelbach vom städtischen Landschaftspflegeverband.

Die Frösche und Kröten müssen zwangsläufig Fuß- und Radwege im Stadtwald überqueren, da sie zum Gewässer hinwandern, um darin ihren Laich zu platzieren. Aufgrund der zahlreichen Jogger und Fahrradfahrer schaffen es die Tiere jedoch nicht immer, den Weg unversehrt zu passieren. „Amphibien sind dämmerungs- und nachtaktive Tiere. Zu dieser Tageszeit ist auch der Stadtwald am besten besucht, da die meisten abends nach der Arbeit joggen, spazieren oder Radfahren“, erklärt Mittelbach. Viele Passanten seien aber nicht achtsam genug.

Im Augsburger Stadtwald stehen jetzt Warnschilder, die auf Krötenwanderung verweisen

Aus diesem Grund wurden im ganzen Augsburger Stadtwald Warnschilder angebracht, die auf die Amphibienwanderung aufmerksam machen und die Besucher sensibilisieren sollen. „Wir erhoffen uns durch die Schilder, dass die Leute vorsichtiger und aufmerksamer werden“, sagt die Landschaftspflegerin. Ihrer Meinung nach kann man auch vom Rad absteigen und ein Stück schieben, um die Kröten und Frösche zu schützen.

Es sei bereits ein besorgniserregender Rückgang der Laichballen zu beobachten. Letztes Jahre habe man lediglich 40 Prozent des Bestands von 2013 verzeichnet. „Dieses Problem besteht jedoch nicht nur hier, wir nehmen diese Entwicklung in ganz Bayern wahr“, sagt Mittelbach. Deshalb sei es umso wichtiger, die bestehenden Tiere zu schützen. Mittelbach appelliert, aufmerksamer durch den Stadtwald zu gehen, dann könne man auch die Laichballen und Balzrufe der Frösche und Kröte wahrnehmen und mit viel Glück auch die Tiere selbst. „Daran kann man sich dann erfreuen und das ist schließlich im Interesse von uns allen“, findet Mittelbach.