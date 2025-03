„Löst absolutes Glücksgefühl aus“: Die Aufwertung der Stadtwald-Bäche geht voran

Am Alten Floßgraben ist Alexander Herz in seinem Element. Während sich die Frühlingssonne ihren Weg durch die Baumkronen des Stadtwalds bahnt, blickt er auf die schimmernde Wasseroberfläche. Etliche Stunden hat Herz in den zurückliegenden Monaten an dem kleinen Bach verbracht. Zunächst mit Überlegungen, wie er diesen vielfältiger strukturieren könnte. „Vielfalt schafft Stabilität für das ganze Ökosystem“, sagt er. Dann die Umsetzung nach dem Prinzip „Versuch und Irrtum“. Der Anblick löse in ihm das „absolute Glücksgefühl“ aus. Herz ist Projektmanager des Life-Programms, das in den kommenden Jahren die Gewässer im Stadtwald ökologisch aufwerten soll. Dafür gibt es ein Budget von 6,6 Millionen Euro. Die Ziele sind ambitioniert.

