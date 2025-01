Seit 15 Jahren bereitet Young Stage den Weg auf die Bühne

Wer auf die Bühne strebt, ob als Schauspielerin, Tänzer oder Sängerin, muss mit einem mitleidigen, wenn nicht sogar spöttischen Lächeln rechnen. Die Konkurrenz ist groß, die Verdienstmöglichkeiten schlecht und überhaupt eine Chance haben nur die allerbesten. Elisabeth Haumann weiß um diese Schwierigkeiten aus eigener Erfahrung. Die Augsburger Sängerin weiß aber auch, dass es nicht nur auf Talent und gutes Aussehen ankommt, sondern genauso auf eine professionelle Ausbildung und sensible Hinführung auf diesen Beruf, der vielen als Spinnerei gilt, für diejenigen, die ihn anstreben, aber Erfüllung ist. Und dass man damit gar nicht früh genug beginnen kann. Vor 15 Jahren gründete sie deshalb zusammen mit einigen Mitstreitern in Augsburg den Verein Young Stage, der junge Menschen in ihrer künstlerischen Begabung fördert und manchen von ihnen sogar den Weg in die Professionalität ebnet.

