Akademie für Alte Musik Berlin: Was die „Kleine Nachtmusik“ noch toppt

Dem scheinbar (allzu) Vertrauten neues Leben einzuhauchen – dies pflegt mit Leidenschaft die Akademie für Alte Musik Berlin. Beim Konzert im ausverkauften Kleinen Goldenen Saal richtete sich der Blick des Spezialisten-Ensembles auf zwei Namen der Wiener Klassik: Mozart und Haydn. Da war auch schon der Titel des Programm geboren, der listig die Erwartung schüren konnte: „Eine kleine Nachtmusik“, Mozarts allen Profis und tüchtigen Laien bestens bekannte Streicher-Serenade, steht im umgekehrten Verhältnis zu Live-Aufführungen. Sie sollte jetzt neu erlebbar zu hören sein. Auch die beiden anderen Namen, Joseph und Michael Haydn, waren für Überraschungen gut.

„Eine kleine Nachtmusik“ in G-Dur (KV 525), an den Beginn des zweiten Konzertteils gesetzt, wurde von der Akademie in all den genialen Momenten eines absoluten Meisterwerks hinreißend präsentiert. Im ersten Satz mit den prägenden einfachen Intervall-Akkorde, wurde das frisch sprudelnde Geschehen durch minimale, quasi lauschende winzige Pausen in Spannung gehalten. Im Andante, dem vielleicht stärksten Satz, wird die liebevolle Romanze durch ein rasantes Intermezzo irritiert. Das Orchester spielte es nicht piano fein huschend, sondern im fiebrigen, überfallartigen Forte. Nach dem selig delirierenden Menuett und den filigranen, fast sachlichen „Antworten“ der Trios wurde das Finale mit den straffen Auftaktfiguren zum virtuosen, aber stets transparent modellierten Sturm. Es gab angemessene Beifallswogen.

Carolin Widmanns originelle Kadenzen

Carolin Widmann war der Solostar des Abends. Die Münchnerin, die seit ihrer Jugend immer wieder ihren Bezug zu Augsburg pflegt (u.a. Auftritte beim Schwäbischen Jugendsinfonieorchester), ist längst zu internationalem Renommee gekommen, vor allem auch mit Projekten und Alben mit neuer Musik. Auch sie war in den Mozart-Teil des Programms mit einem Solokonzert involviert. Vorher interpretierte die Musikerin, die sonst auch als zweite Geigerin den Ensemble-Geist in sich aufnahm, das G-Dur-Konzert von Joseph Haydn. Die Textur ist bei aller kompositorischer Könnerschaft von eher biederen virtuosen Folgen geprägt. Carolin Widmann tauchte geschmeidig in diese Geflecht ein, baute mit Geschick in den schnellen Sätzen die originell gespielten Kadenzen auf. Im Adagio wirkte der durchwegs ohne Vibrato erzeugte Ton etwas zu spröde.

Mozarts erstes Violinkonzert in B-Dur (KV 207) wurde indes zu einem begeisternden, organisch ineinandergleitenden Dialog von Solistin und Orchester. Carolin Widmanns in den Solo-Tutti-Wechseln spürbar atmendes Spiel hatte Charme und Farbe. Die Rasanz, die sie im Finale ausschleuderte, wurde vom Publikum gefeiert.

Höhepunkt gleich zu Beginn

Der eigentliche Höhepunkt des Konzerts fand jedoch schon zu Beginn statt. Michael Haydn, Josephs fünf Jahre jüngerer Bruder, Kollege von Sohn und von Vater Mozart in Salzburg, ist eher als Schöpfer geistlicher Musik präsent. Er hinterließ aber auch ein üppiges instrumentales Werk, darunter fast 50 Sinfonien. Die Sinfonie Nr. 23 D-Dur in drei Sätzen gehört zu Michael Haydns großartigsten Schöpfungen dieses Genres. Wie er etwa, nach traditionellen Motorik-Mustern, in langen, quasi fragenden Noten, mit der Stille spielt, und welch dramatisch entwickelte Polyphonie er im Finale auftürmt, erinnert an Mozarts Jupiter-Sinfonie. Ein Erlebnis, das die Berliner Akademie grandios in Szene setzte. Der letzte Satz wurde am Schluss des Konzerts noch einmal als Zugabe geliefert.