Wenn der Architekt vom Raumausstatter überzeugt wird

Im April vergangenen Jahres erstand Gregor Beck sämtliche Songs des Fingerstyle-Gitarristen Alexander Möckl auf dessen Bandcamp-Seite, bevor er dessen Konzert im Sensemble-Theater besuchte. So weit, so gewöhnlich für einen Fan. Weitaus ungewöhnlicher war jedoch, danach dem Künstler zu eröffnen, dass er sich gut eine zweite Gitarre für dessen Stücke vorstellen könne. Möckls Antwort war so klar und direkt wie der Klang seiner offen gestimmten Akustikgitarren: „Aber ich nicht“. Doch irgendetwas hatten Becks Arrangements, das den Solokünstler ahnen ließ, dass es vielleicht doch wert sei, sich die Idee eines Gitarrenduos nochmal durch den Kopf gehen zu lassen.

Bei den gemeinsamen Sessions überzeugte Gregor Beck den Gitarristen Alexander Möckl

Unter der Prämisse, dass sich seine Kompositionen nicht ändern und weder „zerstört noch zugemüllt werden“ sollen, spross eine neue Saat aus dem Acker, den Möckl seit Jahrzehnten mit seinen Gitarren bestellt. „Gregor hat mir nicht zugespielt, er hat die Stücke tatsächlich größer gemacht“, das bemerkte er bei den vielen gemeinsamen sonntäglichen Sessions, in denen die beiden die Arrangements ausprobierten, die Beck zu Möckls Kompositionen mitbrachte. „Es hat einfach immer gepasst. Gregor sagt, ich sei der Architekt, er der Raumausstatter“. Am besten nachzuvollziehen auf dem Opener des Albums „Ins endlose Blau“, der als reine Solonummer schon das vergangene Möckl-Album „Meatus“ eröffnet hatte.

Der eine weiß die Richtung, der andere hat ein Auge für die Details

Aus „Nachtschattenblau“ wurde „Nachtschatten“, aus einem flirrenden, hypnotischen Monolog wurde ein Gespräch darüber, ob es vielleicht nicht doch klug sei, zu zweit durch die nachtdunklen Schatten zu wandern, weiß doch der eine die Richtung, während der andere das Auge hat für die kleinen, beachtenswerten Details, die am Wegesrand warten entdeckt zu werden: eine huschende Harmonie, eine kurz aufblitzende Dissonanz, eine sich in die Lüfte hebenden Schar höherer Oktaven.

Welche Bilder sonst noch so vor dem geistigen Auge entstehen, wenn man sich erlaubt, in den elf klingenden Gemälden der Doppel-LP – tunlichst über Kopfhörer – zu versinken, können von Songtiteln wie „Frau Grashüpfer“ oder „Die Sonne berührt“ inspiriert sein oder von einem individuellen Gedankenstrom. D.C. Cross, eine Ikone aus Möckls American-Primitive-Szene, resümiert nüchtern über die Platte: „This record is fucking great“, so seine Worte. Trotzdem ist es unwahrscheinlich, dass er extra aus Australien anreiste, um sich bei Cover Records bei den Barfüßern eine Kopie der Platte zu holen. Möckl hat ihm wahrscheinlich eine zugeschickt.