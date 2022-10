Ausstellung

Peter Junghanss zeichnet mit der Rohrfeder

Stadtturm in Schovka, Ukraine, von Peter Junghanss gezeichnet.

Plus Eine Ausstellung in der Hochschule Augsburg würdigt den 80-jährigen Peter Junghanss, der noch immer angehende Architekten unterrichtet.

Von Angela Bachmair

Auch als 80-Jähriger gibt Peter Junghanss noch Zeichenunterricht bei den Architekten der Hochschule, und das tut er seit über 30 Jahren, seit er mit seiner Familie aus Dresden nach Augsburg kam und bald darauf Professor für Freies Gestalten an der Hochschule wurde. Vielen, vielen Architekturstudierenden hat er die Freude am Zeichnen vermittelt, wie sein früherer Schüler, der Architekt Alen Jasarevic erzählt, und er hat sie dadurch befähigt, mit dem Zeichenstift planerisch zu denken – für Baukünstler eine unabdingbare Fähigkeit, die freilich in Zeiten des digital design verloren zu gehen droht.

