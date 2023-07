Auszeichnung

vor 18 Min.

Gute Muslime, schlechter Islam – ist das nicht zu einfach?

Plus Der Augsburger Wissenschaftspreis für interkulturelle Studien ist zum 25. Mal vergeben worden. Der Hauptpreis geht an eine Arbeit über die Möglichkeiten von Religionskritik.

Von Stefanie Schoene Artikel anhören Shape

Sieben Jahre Arbeit, 700 Seiten: Florian Scheidl ist jetzt Doktor der Philosophie. Studiert hat er neben Philosophie auch Buddhist Studies, Japanologie, Geschichte, sogar die Theaterwissenschaft schaute er sich kurz an. „Eine Episode nur“, sagt er gut gelaunt. Scheidl ist zu Gast im Goldenen Saal in Augsburg. Die elfköpfige Jury des Augsburger Wissenschaftspreises für interkulturelle Studien hat ihm den diesjährigen Sonderpreis verliehen. Der langjährige Vorsitzende der elfköpfigen Jury, Eckhard Nagel, Direktor des Instituts für Medizinmanagement der Universität Bayreuth, zeigte sich in seiner Laudatio nicht nur von den 700 Seiten beeindruckt. Aus jeder Zeile spreche die kontinuierliche Auseinandersetzung des Autors mit den Fragen nach der eigenen Sprechposition, nach unseren vorgezeichneten Wahrnehmungen und Framings der „anderen“. Was ist es, das in unseren subjektiven Einstellungen die Verständigung mit anderen Menschen und Gruppen verhindert? Und vor allem: Lässt sich die in Europa geborene, deswegen eurozentrierte, Kant-verliebte Philosophie des 21. Jahrhunderts erweitern und global ausrichten?

Das treibt Scheidl um. „Zwischen Eurozentrismus und Interkulturalität? Zur Problematik der Philosophie in globaler Perspektive“, so heißt seine Doktorarbeit. Bequem macht er es sich, seinen Lesern und Fachkollegen nicht. Die „Interkulturelle Philosophie“ ist ein Kind der frühen 1990er Jahre. Sie entstand als Idee parallel zur neuen Disziplin der „Postcolonial studies“, der wissenschaftlichen Auseinandersetzung um das kolonialistische Erbe Europas. Scheidl sieht die „Interkulturelle Philosophie“ kritisch. Wozu eigentlich Kultur als Unterscheidungsmerkmal? Und ist dieser gut gemeinte, aufwertende Begriff nicht im Prinzip selbst schon wieder ein Instrument zur Abgrenzung? Denn für „Interkultur“ braucht man ja das Gegenüber, das eben „anders“ sein muss. Mit Blick auf interkulturelle Verständigung in Verwaltungs- und gesellschaftlichen Zusammenhängen sagt er: „Ich sehe in der Praxis durchaus Probleme, wenn Identität überwiegend aus einer kollektiven Identität, aus einer Gruppe bezogen wird.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen