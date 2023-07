Ein Rhythmus, der verbindet: Augsburger Studentinnen organisieren Benefizgala

Um Spenden für ukrainische Tanzschulen zu sammeln, haben zwei Augsburger Studentinnen eine Benefizgala auf die Beine gestellt. So sieht das Programm aus.

Tanzen, um anderen zu helfen – unter diesem Motto findet am Freitag, 14. Juli, ab 19.30 Uhr die Benefizgala " Augsburg tanzt" im Parktheater in Göggingen statt. Auf die Beine gestellt haben den Galaabend die beiden Augsburger Studentinnen Henriette Vinzens und Sofie Wiedemeyer. Die Organisatorinnen, beide selbst begeisterte Tänzerinnen, wollen mit dem Erlös des Abends Tanzschulen in der Ukraine unterstützen, "und so ein Zeichen für den internationalen Zusammenhalt und für die Kultur in Augsburg setzen", sagt Wiedemeyer. Das ausgelobte Spendenziel: 10.000 Euro.

Augsburger Studentinnen organisieren Benefizgala für ukrainische Tanzschulen

Ursprünglich sei der Gedanke zur Gala Ende vergangenen Jahres das erste Mal aufgekommen, berichtet Vinzens. So richtig angepackt haben die Studentinnen das Projekt dann im März 2023 – und zwar im Rahmen eines Universitätskurses. Die Gestaltung der Gala ist nämlich Teil des Curriculums von Vinzens und Wiedemeyer. Sie studieren "Global Business Management" an der Uni Augsburg.

Insgesamt sechs Tanzschulen aus Augsburg konnten sie für sich gewinnen, Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat die Schirmherrschaft übernommen und sogar die Kunstförderpreisträgerin Julie Reiss sowie die deutsche Meisterin im Solo-Lateintanz, Elisa Büsch, haben zugesagt. "Die Bestätigungen kamen ziemlich schnell", erinnert sich Wiedemeyer. "Das zeigt, mit welcher Begeisterung die Teilnehmer hinter unserem Projekt stehen." Auch die Verantwortlichen des Gögginger Parktheaters seien umgehend mit im Boot gewesen.

Die Augsburger Studentinnen Henriette Vinzens (links) und Sofie Wiedemeyer (rechts) organisieren die Benefiz-Gala "Augsburg tanzt", um Tanzschule in der Ukraine zu helfen. Foto: Wiedemeyer

Damit wartet laut den Veranstalterinnen ein "buntes Tanz-Potpourri" auf die Zuschauerinnen und Zuschauer am Freitag. Denn neben klassischem und modernem Ballett sind Streetdance- und Hip-Hop-Einlagen sowie Solo-Lateintanz-Passagen geplant. Die jüngsten Tänzer: gerade einmal sieben Jahre alt. Das endgültige Programm werde derzeit finalisiert.

Um sicherzustellen, dass die Spendensumme, bei der die Organisatorinnen auch auf Zuschüsse lokaler Unternehmen setzen, dorthin kommt, wo sie hin soll, stehen die Augsburgerinnen in engem Kontakt mit dem Generalkonsulat der Ukraine. "Uns ist es wichtig, dass das Geld individuell so verteilt wird, wie es die Menschen in den Kriegsgebieten eben benötigen." Bereits zu Beginn des Krieges haben die hiesigen Tanzschulen Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen, sagt Wiedemeyer. Das zeige die enge Verbundenheit der internationalen Tanzgemeinde. "Daran wollen wir mit der Benefiz-Gala anknüpfen." Egal, welche Nationalität ein Mensch hat – das Tanzen sei ein Sport, der verbindet, "ein gemeinsamer Rhythmus, bei dem man sich auch ohne Worte versteht".

Beim Tanzen "versteht man sich auch ohne Worte"

Insgesamt zwei Stunden sollen die Auftritte dauern, unterteilt von einer halbstündigen Pause in der Mitte. Die einzelnen Einlagen sind auf etwa 20 Minuten angesetzt, die die Tanzschule nach eigenem Gusto gestalten können. Selbst eine Choreografie aufs Parkett zaubern werden die beiden Studentinnen wohl nicht. "Wir müssen schauen, dass hinter der Bühne alles glatt läuft", sagt Vinzens. "Unser Fokus liegt auf dem Organisatorischen."

Die Augsburger Tanzschule "Trautz & Salmen" erweitert mit ihrer Einlage das Taz-Repertoire beim Benefiz-Galaabend am Freitag. Foto: Tanzschule Trautz & Salmen (Archivbild)

Dass die beiden Studentinnen mit einer Menge Leidenschaft hinter ihrem Projekt stehen, ist ihnen deutlich anzumerken. Dass sie aber mindestens genauso aufgeregt sind, auch: "Gott sei Dank haben wir unser Teamfoto schon vor einer Weile gemacht", sagt Wiedemeyer und lacht. "Ich glaube, so viele schlaflose Nächte inklusive dunkler Augenringe wie jetzt hatten wir selten." Umso größer sei aber die Vorfreude auf Freitag. "Wir können es kaum noch erwarten", da sind sich die beiden Frauen einig.

Je nach Preisgruppe kosten die Tickets zwischen 26 und 37 Euro und sind auf der Homepage des Parktheaters erhältlich sowie telefonisch unter 0821/9062222. Etwaige Restbestände gibt es an der Abendkasse. Weitere Programm-Infos finden Interessierte zudem auf der "Augsburg tanzt"-Website.