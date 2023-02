Brechtfestival 2023: Alle Infos zum Programm und Tickets

Mitte Februar steht das Brechtfestival 2023 in Augsburg an. Hier finden Sie das Programm und alle Veranstaltungen im Überblick und erfahren, wo es Tickets gibt.

Bertolt Brecht feiert 125. Geburtstag – dementsprechend steht das Brechtfestival 2023 unter besonderen Sternen. Vom 10. bis 19. Februar ist ein zehntägiges Festivalprogramm zu Ehren des Augsburger Dichters geplant. "Brecht's People" lautet der Titel des Festivals heuer. Wie das Programm aussieht, welche Veranstaltungen geplant sind und wie es um Tickets steht, erfahren Sie hier im Überblick.

Programm und Veranstaltungen beim Brechtfestival 2023

Schon vor dem offiziellen Festivalstart gibt einige Veranstaltungen. Hier ist eine Übersicht über die "Warm-Up"-Phase des Brechtfestivals 2023:

Dienstag, 31. Januar 2023

16 Uhr

Installation "Unter dem Teppich": Die Gruppe "Gods Entertainment" webt in der ProjektSchmiede in Lechhausen an einem Teppich mit einem Bildmotiv des jungen Bert Brechts. Gäste und Passanten sind eingeladen, sich daran zu beteiligen.

Teilnahme kostenlos.

Lesen Sie dazu auch





Samstag, 4. Februar 2023

20 Uhr

Das Staatstheater Augsburg startet eine Festwoche mit dem Titel "Bier mit Bert". Im Alten Rockcafé gibt es am Samstag ein Konzert aus vertonten Brecht-Texten und Zitaten unter Leitung des Schauspielmusikers Stefan Leibold.





Sonntag, 5. Februar 2023

18 Uhr

"Bier mit Bert", Teil zwei: Im Alten Rockcafé findet ein Come-Together unter dem Namen "Erst kommt das Fressen" statt. Das Thema: Welche Rolle spielt Essen in Brechts Werken? Dabei soll es nicht nur um kulinarische, sondern auch gesellschaftliche Aspekte gehen.





Dienstag, 7. Februar 2023

20 Uhr

"BB gegen den Rest der Welt": Im Alten Rockcafé ist Wissen und Geschicklichkeit gefragt. Inspiriert von Brechts "Man muss ins Theater gehen wie zu einem Sportfest" gibt eine Spielshow, bei der zwei Kandidatinnen oder Kandidaten um eine 20-Euro-Sammlermünze zum 125. Brecht-Geburtstag gegeneinander antreten.





Mittwoch, 8. Februar 2023

18 Uhr

Im Saalbau Krone findet eine Lesung unter dem Motto "Lotte Lenya und Bertolt Brecht" statt. Ensemblemitglieder des Staatstheater lesen aus der Doppelbiografie des Brecht-Forschers Jürgen Hillesheim, im Anschluss gibt es ein Gespräch mit dem Augsburger Literaturwissenschaftler.





Donnerstag, 9. Februar 2023

20 Uhr

Auch am Donnerstag gibt es eine Lesung, diesmal mit Live-Illustrationen: Der Schauspieler und Zeichner Klaus Müller entwirft im Saalbau Krone Motive zu Kurzprosatexten von Brecht. Der Schauspieler Thomas Prazak liest. Titel: "Betrachtungen bei Regen".





Start des Brechtfestivals 2023 ist der 10. Februar

Freitag, 10. Februar 2023

10 Uhr bis 17 Uhr

Am Freitag, 10. Februar, beginnt das offizielle Programm des Brechtfestivals 2023. Es geht los mit der Video-Installation "The History of Brecht's People" von 10 Uhr bis 15 Uhr im Brechthaus.

Ticketpreis entspricht Eintrittspreis des Brechthauses.

10 bis 15 Uhr

In der Stadtteilbücherei Lechhausen findet das erste von sechs Audiofeatures von Doro Schroeder und Thomas Kitsche statt. "Der Geist der Taverne" dreht sich um Kneipen in Lechhausen.

Teilnahme kostenlos.

14 Uhr bis 15.30 Uhr

Der Festakt zum 125. Geburtstag von Bertolt Brecht beginnt im Goldenen Saal mit verschiedenen Gästen.

Teilnahme kostenlos.

15.30 Uhr bis 17.30 Uhr

Eine Parade zieht von der Innenstadt über die Ulrichsbrücke nach Lechhausen.

Teilnahme kostenlos.

19 Uhr bis 22.30 Uhr

"Bert's Birthday Bash": In der Alevitischen Gemeinde Augsburg gibt es ein Fest-Bankett mit Geburtstagessen.

20 Uhr

Das Staatstheater Augsburg führt regelmäßig auf twitch.tv die technofuturistische Late-Night-Show "Futurioso" auf. Der Ehrengast diesmal: Der Geist von Brecht.





Samstag, 11. Februar 2023

10 bis 17 Uhr

Installation "The History of Brecht's People" im Brechthaus.

Ticketpreis entspricht Eintrittspreis des Brechthauses.

10.30 Uhr bis 13.30 Uhr

Für Storytelling-Interessierte: Der Auftakt des zweitägigen Workshops "Die Themen liegen auf der Straße" zu medialen Möglichkeiten von heute findet in der Stadtteilbücherei Lechhausen statt.

Teilnahme kostenlos, Anmeldung unter msa@jff.de bis 5. Frebruar 2023.

11 Uhr bis 12 Uhr

Die fünfteilige Veranstaltungsreihe "Brechtmaschine" im Saalbau Krone beginnt: Wie sieht der digitale Brecht aus? Im ersten Teil geht um Unterschiede zwischen richtigen und KI-generierten Texten von Brecht.

12.15 bis 13.15 Uhr

Teil zwei der "Brechtmaschine" im Saalbau Krone: "Brecht zwischen Null und Eins". Ein Gespräch über Brecht, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz.

14 Uhr

Audiofeature von Doro Schroeder und Thomas Kitsche: "Der Geist der Taverne" in der Stadtteilbücherei Lechhausen.

Teilnahme kostenlos.

14 bis 18 Uhr

Im Kräutergarten am Roten Tor können Interessierte an einer Infotour teilnehmen: "Club Real: Organismenrepublik Augsburg – ein Multispezies Stadtprojekt."

Teilnahme kostenlos, Anmeldung unter info@clubreal.de.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

18 bis 20 Uhr

In der Alevitischen Gemeinde gibt es eine Lesung, Musik und Essen. Das Thema: "Brecht aus der Türkei".

Teilnahme kostenlos.

20 Uhr bis 21.30 Uhr

"Brechtmaschine", Teil drei: Via Zoom wird mit ChatGPT ein Brecht-Werk geschrieben.

20.30 Uhr

Im Provino Club und im Textilmuseum (tim) findet die "Brechtnacht" statt: Verschiedene Bands aus verschiedenen Musikrichtungen stehen dort auf der Bühne – von nahöstlicher Volksmusik bis zu psychedelischem Surf Rock.





Sonntag, 12. Februar 2023

10 Uhr bis 17 Uhr

Installation "The History of Brecht's People" im Brechthaus.

Ticketpreis entspricht Eintrittspreis des Brechthauses.

12 Uhr

Parallel zur Installation findet die Vernissage von "Unter dem Teppich" der Gruppe "Gods Entertainment" in der ProjektSchmiede Lechhausen statt.

Teilnahme kostenlos.

14 Uhr bis 15 Uhr

"Brechtmaschine" im Saalbau Krone: Zuschauerinnen und Zuschauer können Fragen stellen, eine Brecht-KI antwortet.

15 Uhr

Die Uraufführung von "Brechtmaschine" findet statt im Saalbau Krone statt. Aufgeführt wird ein Brecht-Werk, das von einer KI geschrieben wurde.

16 Uhr bis 19 Uhr

Die Saunawelt Augsburg wird zur Bühne: Bluespots Productions präsentiert "Saunah. Ein Drama in drei Aufgüssen".

Teilnahme über reguläres Sauna-Ticket, kein Vorverkauf.

17 Uhr bis 19 Uhr

Lyrik auf der Bühne: Das Jubiläumskonzert "Sieben Rosen hat der Strauch" von Text will Töne findet in der Alevitischen Gemeinde statt.

17 Uhr bis 19 Uhr

Im Grandhotel Cosmopolis gibt es eine Gesprächsrunde vom "Sound Lab for Fluid Ways of Knowing" und anschließend ein öffentliches Dinner.

19.30 Uhr

Das Theater Bremen führt "Leer/Stand – Der Brotladen oder: Wem gehört der Stadtraum?" in der Stadtsparkasse in der Blücherstraße 62 auf.

20 Uhr

Szenisches Konzert von Dakh Daughters im Martini-Park: " Ukraine Fire".





Montag, 13. Februar 2023

10.30 Uhr

Das Theater Bremen führt "Leer/Stand – Der Brotladen oder: Wem gehört der Stadtraum?" in der Stadtsparkasse in der Blücherstraße 62 auf.

12 Uhr bis 20 Uhr

Installation "Unter dem Teppich" von "Gods Entertainment" in der ProjektSchmiede Lechhausen.

Teilnahme kostenlos.

13 Uhr bis 18 Uhr

Audiofeature von Doro Schroeder und Thomas Kitsche: "Der Geist der Taverne" in der Stadtteilbücherei Lechhausen.

Teilnahme kostenlos.

17 Uhr

Im Grandhotel Cosmopolis gibt es eine Gesprächsrunde vom "Sound Lab for Fluid Ways of Knowing".

18.30 Uhr bis 18.45 Uhr

Die Saunawelt Augsburg wird zur Bühne: Bluespots Productions präsentiert das Mini-Drama "Saunah. Ein Drama in drei Aufgüssen".

Teilnahme über reguläres Sauna-Ticket, kein Vorverkauf.

19.30 Uhr bis 19.45 Uhr

Eine weitere Vorstellung vom Mini-Drama "Saunah. Ein Drama in drei Aufgüssen" in der Saunawelt.

Teilnahme über reguläres Sauna-Ticket, kein Vorverkauf.

19.30 Uhr

Das Theater Bremen führt "Leer/Stand – Der Brotladen oder: Wem gehört der Stadtraum?" in der Stadtsparkasse in der Blücherstraße 62 auf.

20 Uhr

Im Saalbau Krone toben sich Künstlerinnen und Künstler vom Staatstheater Augsburg am "Blauen Montag" aus.

20.30 Uhr bis 20.45 Uhr

Die Saunawelt Augsburg wird zur Bühne: Bluespots Productions präsentiert das Mini-Drama "Saunah. Ein Drama in drei Aufgüssen".

Teilnahme über reguläres Sauna-Ticket, kein Vorverkauf.





Dienstag, 14. Februar 2023

10 Uhr bis 17 Uhr

Installation "The History of Brecht's People" im Brechthaus.

Ticketpreis entspricht Eintrittspreis des Brechthauses.

10 Uhr bis 15 Uhr

Audiofeature von Doro Schroeder und Thomas Kitsche: "Der Geist der Taverne" in der Stadtteilbücherei Lechhausen.

Teilnahme kostenlos.

10.30 Uhr

Das Theater Bremen führt "Leer/Stand – Der Brotladen oder: Wem gehört der Stadtraum?" in der Stadtsparkasse in der Blücherstraße 62 auf.

12 Uhr

Installation "Unter dem Teppich" von "Gods Entertainment" in der ProjektSchmiede Lechhausen.

Teilnahme kostenlos.

13 Uhr bis 16 Uhr

"Brecht und Methode" – ein Campus-Format für Studierende und Diskursfreudige in der Alevitischen Gemeinde Augsburg.

Teilnahme kostenlos, Anmeldung unter office@neueprobleme.fm.

17 Uhr

Im Grandhotel Cosmopolis gibt es eine Gesprächsrunde vom "Sound Lab for Fluid Ways of Knowing".

18.30 Uhr bis 18.45 Uhr

Die Saunawelt Augsburg wird zur Bühne: Bluespots Productions präsentiert das Mini-Drama "Saunah. Ein Drama in drei Aufgüssen".

Teilnahme über reguläres Sauna-Ticket, kein Vorverkauf.

19 Uhr

Regie- und Szenisches-Schreiben-Studierende erarbeiten fünf neue Texte à la Brecht und präsentieren diesen in einem performativen Leseformat mit den Namen "Bad New Things".

19.30 Uhr bis 19.45 Uhr

Die Saunawelt Augsburg wird zur Bühne: Bluespots Productions präsentiert das Mini-Drama "Saunah. Ein Drama in drei Aufgüssen".

Teilnahme über reguläres Sauna-Ticket, kein Vorverkauf.

19.30 Uhr

Das Theater Bremen führt "Leer/Stand – Der Brotladen oder: Wem gehört der Stadtraum?" in der Stadtsparkasse in der Blücherstraße 62 auf.

20.30 Uhr bis 20.45 Uhr

Die Saunawelt Augsburg wird zur Bühne: Bluespots Productions präsentiert das Mini-Drama "Saunah. Ein Drama in drei Aufgüssen".

Teilnahme über reguläres Sauna-Ticket, kein Vorverkauf.





Mittwoch, 15. Februar 2023

10 Uhr bis 17 Uhr

Installation "The History of Brecht's People" im Brechthaus.

Ticketpreis entspricht Eintrittspreis des Brechthauses.

10 Uhr bis 15 Uhr

Audiofeature von Doro Schroeder und Thomas Kitsche: "Der Geist der Taverne" in der Stadtteilbücherei Lechhausen.

Teilnahme kostenlos

12 Uhr bis 20 Uhr

Installation "Unter dem Teppich" von "Gods Entertainment" in der ProjektSchmiede Lechhausen.

Teilnahme kostenlos

13 Uhr bis 16 Uhr

"Brecht und Methode" – ein Campus-Format für Studierende und Diskursfreudige in der Alevitischen Gemeinde Augsburg.

Teilnahme kostenlos, Anmeldung unter office@neueprobleme.fm.

14 Uhr bis 18 Uhr

Im Kräutergarten am Roten Tor können Interessierte an einer Infotour teilnehmen: "Club Real: Organismenrepublik Augsburg – ein Multispezies Stadtprojekt."

Teilnahme kostenlos, Anmeldung unter info@clubreal.de.

19 Uhr

"Ankommen, Weitertanzen. Ein Lechhauser Hoigarten": Eine Tanzveranstaltung im Saalbau Krone in Kooperation mit dem Oberbayerischen Trachtenverein Lechhausen.

22 Uhr

Im Cityclub findet eine Clubnacht vom "Sound Lab for Fluid Ways of Knowing" statt.





Donnerstag, 16. Februar 2023

10 Uhr bis 17 Uhr

Installation "The History of Brecht's People" im Brechthaus.

Ticketpreis entspricht Eintrittspreis des Brechthauses.

12 Uhr bis 20 Uhr

Installation "Unter dem Teppich" von "Gods Entertainment" in der ProjektSchmiede Lechhausen.

Teilnahme kostenlos.

13 Uhr bis 18 Uhr

Audiofeature von Doro Schroeder und Thomas Kitsche: "Der Geist der Taverne" in der Stadtteilbücherei Lechhausen.

Teilnahme kostenlos.

13 Uhr bis 16 Uhr

"Brecht und Methode" – ein Campus-Format für Studierende und Diskursfreudige in der Alevitischen Gemeinde Augsburg.

Teilnahme kostenlos, Anmeldung unter office@neueprobleme.fm.

14 Uhr bis 18 Uhr

Im Kräutergarten am Roten Tor können Interessierte an einer Infotour teilnehmen: "Club Real: Organismenrepublik Augsburg – ein Multispezies Stadtprojekt."

Teilnahme kostenlos, Anmeldung unter info@clubreal.de.

18.30 Uhr bis 18.45 Uhr

Die Saunawelt Augsburg wird zur Bühne: Bluespots Productions präsentiert das Mini-Drama "Saunah. Ein Drama in drei Aufgüssen".

Teilnahme über reguläres Sauna-Ticket, kein Vorverkauf.

19.30 Uhr bis 19.45 Uhr

Die Saunawelt Augsburg wird zur Bühne: Bluespots Productions präsentiert das Mini-Drama "Saunah. Ein Drama in drei Aufgüssen".

Teilnahme über reguläres Sauna-Ticket, kein Vorverkauf.

19.30 Uhr bis 21 Uhr

Das Theaterstück "Brechts Gespenster" samt Puppe und Live-Musik wird Martini-Park aufgeführt.

19.30 Uhr bis 20.30 Uhr

"Das Poetische und Private (ist politisch)" – ein Double-Feature bestehend aus Konzert und Lecture-Performance im Saalbach Krone. Den Anfang macht "Wer macht den Dreck und wer macht die Wäsche?" mit Musik von Das Hobos und einer Live-Performance vom Schriftsteller Franz Dobler. Im zweiten Teil folgt dann...

20.30 Uhr bis 22 Uhr

... ein Text von Nava Ebrahimi, mit dem unter dem Titel "Unknown Home" das Phänomen "Zuhause" erkundet werden soll.

20.30 Uhr bis 20.45 Uhr

Die Saunawelt Augsburg wird zur Bühne: Bluespots Productions präsentiert das Mini-Drama "Saunah. Ein Drama in drei Aufgüssen".

Teilnahme über reguläres Sauna-Ticket, kein Vorverkauf.





Freitag, 17. Februar 2023

10 Uhr bis 17 Uhr

Installation "The History of Brecht's People" im Brechthaus.

Ticketpreis entspricht Eintrittspreis des Brechthauses.

10 Uhr bis 15 Uhr

Audiofeature von Doro Schroeder und Thomas Kitsche: "Der Geist der Taverne" in der Stadtteilbücherei Lechhausen.

Teilnahme kostenlos..

10 Uhr bis 17 Uhr

"Brecht und Methode" – ein Campus-Format für Studierende und Diskursfreudige in der Alevitischen Gemeinde Augsburg.

Teilnahme kostenlos, Anmeldung unter office@neueprobleme.fm.

10 Uhr bis 12 Uhr

Der Buchhändler Kurz Idrizovic führt in Lechhausen zu Originalschauplätzen, an denen Brecht verkehrte.

Anmeldung bei der Buchhandlung am Obstmarkt unter 0821/518804.

12 Uhr bis 20 Uhr

Installation "Unter dem Teppich" von "Gods Entertainment" in der ProjektSchmiede Lechhausen.

Teilnahme kostenlos.

14 Uhr bis 18 Uhr

Im Kräutergarten am Roten Tor können Interessierte an einer Infotour teilnehmen: "Club Real: Organismenrepublik Augsburg – ein Multispezies Stadtprojekt."

Teilnahme kostenlos, Anmeldung unter info@clubreal.de.

18 Uhr

Im Saalbau Krone gibt es musikalische Reflexionen zum Thema Krieg vom Staatstheater Augsburger unter dem Titel "Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten!".

18 Uhr bis 19.30 Uhr

Ein Runder Tisch ("Connect to act") bestehend aus Augsburgs Kulturszene und Stadtgesellschaft in der Stadtsparkasse in der Blücherstraße 62.

18.30 Uhr bis 18.45 Uhr

Die Saunawelt Augsburg wird zur Bühne: Bluespots Productions präsentiert das Mini-Drama "Saunah. Ein Drama in drei Aufgüssen".

Teilnahme über reguläres Sauna-Ticket, kein Vorverkauf.

19.30 Uhr bis 19.45 Uhr

Die Saunawelt Augsburg wird zur Bühne: Bluespots Productions präsentiert das Mini-Drama "Saunah. Ein Drama in drei Aufgüssen".

Teilnahme über reguläres Sauna-Ticket, kein Vorverkauf.

20 Uhr bis 22 Uhr

In der Alevitischen Gemeinden wird gewrestled: "Kampf um Augsburg – Eine Wrestlingshow".

20.30 Uhr bis 20.45 Uhr

Die Saunawelt Augsburg wird zur Bühne: Bluespots Productions präsentiert das Mini-Drama "Saunah. Ein Drama in drei Aufgüssen".

Teilnahme über reguläres Sauna-Ticket, kein Vorverkauf.

23 Uhr

Im Anschluss an die Wrestingshow findet in der Alevitischen Gemeinde ein Konzert von All2gethernow & Okhiogbe Omonblanks Omonhinmin statt.





Samstag, 18. Februar 2023

10 Uhr bis 17 Uhr

Installation "The History of Brecht's People" im Brechthaus.

Ticketpreis entspricht Eintrittspreis des Brechthauses.

10 Uhr bis 13 Uhr

"Brecht und Methode" – ein Campus-Format für Studierende und Diskursfreudige in der Alevitischen Gemeinde Augsburg.

Teilnahme kostenlos, Anmeldung unter office@neueprobleme.fm.

10.30 Uhr bis 14.30 Uhr

Die verfassungsgebende Versammlung von "Club Real: Organismenrepublik Augsburg – ein Multispezies Stadtprojekt" steht an. Im Sommer oder Herbst 2023 wird dann ein Parlament einberufen.

11 Uhr bis 16 Uhr

Der zweite Teil des Storytelling-Workshops "Die Themen liegen auf der Straße" findet in der Stadtteilbücherei Lechhausen statt.

Teilnahme kostenlos, Anmeldung unter msa@jff.de bis 5. Frebruar 2023.

12 Uhr bis 20 Uhr

Installation "Unter dem Teppich" von "Gods Entertainment" in der ProjektSchmiede Lechhausen.

Teilnahme kostenlos.

15 bis 17 Uhr

Der Buchhändler Kurz Idrizovic führt in Lechhausen zu Originalschauplätzen, an denen Brecht verkehrte.

Anmeldung bei der Buchhandlung am Obstmarkt unter 0821/518804.

17.30 Uhr

Im Saalbau Krone gibt es eine HipHop-Lecture von Murat Güngör und Hannes Loh: "Remix Almanya".

20 Uhr bis 22 Uhr

In der Alevitischen Gemeinden wird gewrestled: "Kampf um Augsburg – Eine Wrestlingshow".

23 Uhr

In Anschluss an die Wrestling-Show gibt es ein musikalisches Orchester-Experiment: Ein Konzert von dem britischen Musiker Alabaster DePlume und dem Impossible Orkestra.





Sonntag, 19. Februar 2023

15 Uhr

Den Abschluss machen eine Lesung, ein Film und ein Gespräch auf der Brechtbühne im Gaswerk. In "Say their names – Ein kollektives Erinnern" geht es um den Anschlag von Hanau, der sich am letzten Tag des Brechtfestivals 2023 jährt.

Teilnahme kostenlos, Anmeldung unter brechtfestival-anmeldung@augsburg.de





Tickets für das Brechtfestival 2023 in Augsburg

Für die Theatervorstellungen, Konzerte, Lesungen, Gesprächsrunden etc. sind Tickets direkt auf der offiziellen Website des Brechtfestivals erhältlich. Auch an den verschiedenen Vorverkaufsstellen am Rathausplatz in Augsburg gibt es Tickets: der Bürgerinformation der Stadt Augsburg, der Tourismusinformation und dem Besucherservice des Theaters Augsburg. Die Abendkassen öffnen eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung am jeweiligen Veranstaltungsort.

Viele Veranstaltungen des Brechtfestivals sind kostenlos. Welche das sind und wie die Anmeldung erfolgt, steht in der Programmübersicht oben. Für die Installation "The History of Brecht's People" gibt es Tickets vor Ort im Brechthaus, ebenso für das Theaterstück "Saunah. Ein Drama in 3 Aufgüssen" in der Saunawelt. Tickets für den Spaziergang "O die unerhörten Möglichkeiten" von Kurt Idrizovic gibt es über die Buchhandlung am Obstmarkt.