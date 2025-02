Bertolt Brecht war auch ein scharfsinniger Denker

Weniger Pomp, auch keine Kälte: Sein drittes Brechtfestival eröffnete Julian Warner nicht draußen in der Februar-Kälte, sondern gleich drinnen. Da unterbrach Warner dann sein Gesetz der Serie. Als er 2023 sein erstes Festival eröffnete, marschierte er im Zeichen Brechts vom Rathaus nach Lechhausen. Als er vergangenes Jahr zum ersten Mal sein Hauptquartier in Oberhausen aufschlug und das ehemalige Möbelhaus Lederle in Brechts Kraftklub verwandelte, begann alles auf dem Parkplatz. 2025 zeigt Warner, dass er auch anders kann: Also zurückkehren an denselben Ort, nämlich Brechts Kraftklub - und gleichzeitig auf das Eröffnungsschaulaufen verzichten.

