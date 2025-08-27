Icon Menü
Altes Sportbad am Plärrer (Augsburg) wird zum Open-Air-Club

Augsburg

Wie aus dem alten Sportbad am Plärrer ein Open-Air-Club werden soll

Wo jetzt noch Unkraut wächst und Brache herrscht, steigt im September „Resonanz am Pool“: Disco, Clubleben, Kunst im Schwimmbecken. Wer dahinter steckt.
Von Stefanie Schoene
|
    • |
    • |
    • |
    Die Mitglieder des Resonanzvereins haben sich ein großes Ziel gesetzt: Wieder Leben ins alte Sportbad am Plärrer zu bringen.
    Die Mitglieder des Resonanzvereins haben sich ein großes Ziel gesetzt: Wieder Leben ins alte Sportbad am Plärrer zu bringen. Foto: Mercan Fröhlich

    Oben rattert der ICE vorbei, auf dem Plärrer türmen sich die Fahrgeschäfte. Dazwischen, hinter hohen Mauern, ruht seit 16 Jahren das alte Sportbad im Dornröschenschlaf. Die Natur hat sich im Schwimmbecken breit gemacht, unter dem Drei-Meter-Turm ist eine Insel gewachsen. Unkraut, Büsche, hohe Bäume, auch ein Tümpel mit schwimmenden Karpfen. Vor 150 Jahren als Militärschwimmbad angelegt, wurde es 2009 wegen Baufälligkeit geschlossen. Seitdem wuchert die Natur, Eidechsen huschen über die verblasste rote Treppe, die ins Becken führt. Doch jetzt soll damit Schluss sein. Ein junger Verein hat sich der Brache angenommen. In professioneller Eigeninitiative entsteht ein Open-Air-Club mit Bühne, Kultur- und Ausstellungsflächen. Erstmals legen sie jetzt ihre Pläne offen.

    1 Kommentar
    TSV Haunstetten e.V.

    Was könnte man nur mit einem alten 50-Meter Becken anstellen? :)

