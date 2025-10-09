Das lab.30 will wieder eine Wunderkammer der Utopien sein

Die Zukunft scheint zerbrechlich. Klimatische Kipppunkte werden verlässlicher erreicht als Hauptbahnhöfe von ICEs, künstliche Intelligenz wird in ihrer bedrohlichen Unfassbarkeit gerne komplett ignoriert. Gerade deshalb sei es essenziell, „technologische Entwicklungen bewusst zu reflektieren und neue Formen von Widerstandskraft und Verantwortung zu entwickeln“, sagt Kulturreferent Jürgen Enninger bei der Präsentation des Programms des 24. lab.30-Festivals. Medienkunst werde zum Resonanzkörper und schaffe ein Spannungsfeld zwischen Utopie und Dystopie. Gerade in letzterer wird aktuell gerne geschwelgt, das Festival möchte mit Interaktion und „gerne auch dem Element Humor“ nicht unbedingt Antworten und Lösungen bieten, „aber Ideen und Denkanstöße, in denen sich soziale, ökologische, digitale und körperliche Fragilität in zarte Hoffnung gießen lässt“, wie die künstlerische Leiterin Maria Trump den Auftrag des lab.30 beschreibt.

Das Medienkunstfestival lab.30 präsentiert 15 Exponate im Kulturhaus Abraxas

15 Exponate konstruieren im Kulturhaus Abraxas vom Keller bis zum Dachstuhl „eine Wunderkammer, die von den Utopien einer fragilen Zukunft erzählen möchten.“ Die Schweizer Simon Braissant und Joachim Clematide kommentieren den Einfluss von Algorithmen auf den Dialog durch zwei Kabeltelefone, die ein Gespräch abrupt beenden lassen, wenn die Äußerung durch den einen Hörer nicht ein wenig lauter war als die vorausgegangene aus dem anderen Hörer. Der Jazzmusiker Kurt Holzkämper bringt mit seinem „MoorReaktor“ den natürlichen Kohlendioxid-Speicher Torfmoos zum Klingen, die Augsburger DJane und Musikerin Djonni Laser stellt sich mit der Soundinstallation „STRG+ENDE“ im Schiff der St. Thaddäus-Kirche gegen bestehende patriarchalische Machtverhältnisse. Es ist schließlich kein Geheimnis, dass obszön reiche, sich selbst verharmlosend als „Tech Bros“ bezeichnende Männer die technologischen Fäden ziehen, mit denen eine gläserne Bevölkerung schneller Realität wird, als man „Palantir“ buchstabieren kann.

Mit der digitalen Überwachung der Menschen beschäftigen sich einmal Jean-Philippe Côté aus Quebec, dessen Installation „Panégoptique“ mit zwölf alten Smartphones zwei Gesichter der Besuchenden fotografiert und diese zu einer virtuellen Fratze verschmelzen lässt. Das Berliner Kunstkollektiv Abel & Korinsky nutzt Künstliche Intelligenz, um auf Basis des Aussehens, der Körperhaltung und des sozialen Verhaltens der Besucherinnen und Besucher vor Ort vermeintliche persönliche Informationen zu erstellen und in Echtzeit mitzuteilen. Dass Menschen aufgrund ihrer Verhaltensmuster bewertet werden, ist zum Beispiel in China schon lange Realität. Wessen Sozialpunkte schwinden, weil zum Beispiel eine rote Ampel missachtet wird, kann schnell am öffentlichen Pranger landen.

Kinder gehen weniger zögerlich in die interaktive Ausstellung des Festivals

Zum Glück sind es vor allem Kinder, denen das Konzept des blinden Gehorsams meist noch fremd ist, und gerade die möchte Maria Trump gemeinsam mit Ute Legner vom Musikvermittlungsprogramm der Stadt Augsburg „Mehr Musik!“ bewusst in das Medienkunstfestival einbinden. „Kinder gehen wesentlich weniger zögerlich in die interaktive Ausstellung“, berichtet Legner von ihren Beobachtungen aus den letzten Jahren, daher haben sie nicht nur in Workshops die Möglichkeit, sich künstlerisch auszuprobieren. Mit dem „kids choice award“ bekommen sie nicht nur Mitspracherecht, ihr Lieblingsexponat auszuzeichnen, sondern auch Sichtbarkeit, sind es nicht vor allem sie, die später mit der Zukunft zurechtkommen müssen. Denn auch wenn die Zukunft fragil sein mag, ist das kein Grund, sie nicht zu gestalten.

Das lab.30 findet vom 30. Oktober bis zum 2. November im Kulturhaus Abraxas und der Kirche St. Thaddäus statt.