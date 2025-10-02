Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Sechsstelliger Betrag aus Erbe für Kulturförderung

Augsburg

Sechsstelliger Betrag aus Erbe für Kulturförderung

Die Kulturstiftung Augsburg unterstützt Projekte aus Kunst und Kultur jenseits städtischer Förderung.
    • |
    • |
    • |
    Die Leiterin und die Geschäftsführerin des Jungen Theaters, Susanne Reng (Mitte) und Berrit Pöppelmeier, erhielten bereits eine Unterstützung aus der Kulturstiftung Augsburg. Den Scheck überreichte Kulturreferent Jürgen Enninger.
    Die Leiterin und die Geschäftsführerin des Jungen Theaters, Susanne Reng (Mitte) und Berrit Pöppelmeier, erhielten bereits eine Unterstützung aus der Kulturstiftung Augsburg. Den Scheck überreichte Kulturreferent Jürgen Enninger. Foto: Stadtsparkasse Augsburg

    Die 2021 gegründete Kulturstiftung Augsburg in der “Haus der Stifter“-Stiftergemeinschaft der Stadtsparkasse Augsburg erhält erstmals ein testamentarisches Vermächtnis im unteren sechsstelligen Bereich. Kulturreferent Jürgen Enninger, der die Stiftung initiiert hat, sprach von einem „wunderbaren Beispiel, wie die Kulturlandschaft unserer Stadt gestärkt werden kann“.

    Ziel der Stiftung ist es, kulturelle Projekte jenseits der rein städtischen Förderung zu finanzieren. Es gelte, den Erfolg und das Erleben von Kunst und Kultur zu sichern, innovative künstlerische und kulturelle Ausdrucksformen zu stärken sowie die Erwerbssituation von Kunstschaffenden nachhaltig zu gestalten und weiterzuentwickeln. Neben dem Vermächtnis gingen zuletzt auch Spenden ein. Weitere Informationen zur Kulturstiftung Augsburg unter www.haus-der-stifter-augsburg.de (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden