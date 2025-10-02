Sechsstelliger Betrag aus Erbe für Kulturförderung

Die 2021 gegründete Kulturstiftung Augsburg in der “Haus der Stifter“-Stiftergemeinschaft der Stadtsparkasse Augsburg erhält erstmals ein testamentarisches Vermächtnis im unteren sechsstelligen Bereich. Kulturreferent Jürgen Enninger, der die Stiftung initiiert hat, sprach von einem „wunderbaren Beispiel, wie die Kulturlandschaft unserer Stadt gestärkt werden kann“.

Ziel der Stiftung ist es, kulturelle Projekte jenseits der rein städtischen Förderung zu finanzieren. Es gelte, den Erfolg und das Erleben von Kunst und Kultur zu sichern, innovative künstlerische und kulturelle Ausdrucksformen zu stärken sowie die Erwerbssituation von Kunstschaffenden nachhaltig zu gestalten und weiterzuentwickeln. Neben dem Vermächtnis gingen zuletzt auch Spenden ein. Weitere Informationen zur Kulturstiftung Augsburg unter www.haus-der-stifter-augsburg.de (AZ)