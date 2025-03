Ein Augsburger Talk rund um Demokratie ist immer ausverkauft

In guter Gesellschaft - so nennt sich das siebenteilige Talk-Show-Format des Staatstheaters Augsburg. Seit Herbst 2024 greift es engagiert, kreativ und klug Themen rund um die Demokratie auf. Beim Publikum kommt das bestens an. Das Label „ausverkauft“ dürfte auch die beiden noch kommenden Vorstellungen im charmant-intimen Ambiente der Kriegshaber Spielstätte auszeichnen, wenn am 19. Mai „Ziviler Ungehorsam“ durchleuchtet wird und einen Monat später die Frage „Was, wenn wir scheitern“ (23. Juni) im Raum steht.

