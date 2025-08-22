Icon Menü
Der historische Roman „Das Pestmädchen und der Medicus“ spielt im spätmittelalterlichen Augsburg.

Augsburg

Wie das Pestmädchen sich im spätmittelalterlichen Augsburg verliebt

Silvia Stolzenburg setzt ihre Geschichte um das Findelkind Lina fort. In „Das Pestmädchen und der Medicus“ trachtet ihr jemand nach dem Leben.
Von Gerlinde Knoller
    Silvia Stolzenburg hat mit „Das Pestmädchen und der Medicus“ die Geschichte von Lina fortgesetzt.
    Silvia Stolzenburg hat mit „Das Pestmädchen und der Medicus“ die Geschichte von Lina fortgesetzt. Foto: Oliver Vogel

    Es sind düstere Zeiten in Augsburg, in die Silvia Stolzenburg im zweiten Teil ihrer Trilogie um ein Frauenschicksal im Spätmittelalter führt. Hauptfigur dieses Bandes unter dem Titel „Das Pestmädchen und der Medicus“ ist wieder Lina, von der gleich auf den ersten Seiten klar wird, dass ihr jemand nach dem Leben trachtet – aus welchen Gründen, das bleibt im Dunklen. Nur so viel wird deutlich: Es muss mit ihrer Herkunft zusammenhängen – einst war Lina als Findelkind im Spital abgegeben worden.

