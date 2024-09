Musik des Rokoko mitsamt Oper eines Elfjährigen

Die Deutsche Mozart Gesellschaft (DMG), in Augsburg ansässig, hat fürs zweite Halbjahr 2024 wiederum ein vielfältiges Konzertprogramm kuratiert, das fast ein Dutzend Veranstaltungen umfasst. Einmal mehr werden dabei die Klangwelten des musikalischen Rokoko erkundet, und als Fixstern leuchten dabei vielfach die Werke des jungen Wolfgang Amadeus Mozart. Wie gehabt sind auch die führenden Köpfe der DMG als Interpreten zu erleben, Präsident Christoph Hammer am Hammerklavier, sein Vize Rüdiger Lotter als Orchesterleiter und an der Violine.

Rüdiger Lotter macht mit seiner Hofkapelle München auch den Anfang am 6. September mit einer Konzert-Hommage an die blinde Pianistin Maria Theresa von Paradis, der große Komponisten ihrer Zeit eigene Werke widmeten. Doch die hochbegabte Musikerin komponierte auch selbst. Eine Orchester-Ouvertüre von ihr ist im Konzert im Kleinen Goldenen Saal (10.30 Uhr) ebenso zu hören wie eine Klavierfantasie, zudem erklingen je ein Klavierkonzert von Mozart (NR. 18) sowie von Haydn (Nr. 4). Solistin am Hammerflügel ist die Spitzenpianistin Ragna Schirmer.

Ein kleines Festival für den Klavierbauer Stein

Wie schon vor Jahresfrist gibt es auch in diesem Herbst an mehreren Tagen ein Festival rund um den Augsburger Klavierbauer Johann Andreas Stein. Im Rokokosaal des Schaezlerpalais gibt es Kammermusik mit dem Ensemble Altera pars (27.9.), das tags darauf (28.) auch an einem Wandelkonzert vor Bildern in der Barockgalerie des Schaezlerpalais mitwirkt. Den Festival-Abschluss (ebenfalls 28.9.) bildet ein Konzert mit frühen Mozart-Klavierkonzerten und -Sinfonien, dargeboten von Christoph Hammer und der Hofkapelle München unter Rüdiger Lotter. Die Hofkapelle ist auch noch zwei weitere Male zu erleben, dann jedoch im Gögginger Parktheater: zum einen mit Musik von Mozart und Carl Philipp Emanuel Bach (18. Oktober), sowie mit dem Programm „Weihnachten mit Familie Mozart“ (20. Dezember).

Fortgesetzt wird die Reihe der Auftritte „Junger Künstler“ im Leopold Mozart Haus mit mehreren Programmen, während im Konzertsaal Grottenau des Leopold Mozart College sich ein Kammerkonzert ganz der Musik von Antonin Reicha widmet (20. Oktober). Gewiss ein Höhepunkt des DMG-Programms wird am 3. November der Auftritt des Hassler-Consorts werden. Steht doch auf dem Programm Mozarts erstes Bühnenwerk „Apollo und Hyacinth“. Gegeben wird das Werk des Elf(!)jährigen im Kleinen Goldenen Saal, und zwar nicht in konzertanter, sondern szenischen Aufführung.

Weitere Informationen: www.mozartgesellschaft.de