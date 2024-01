Diedorf

27.01.2024

"Kinder sollen Mut bekommen": 40 Jahre Kinder- und Jugendtheater Eukitea

Plus Vom Open Air auf der Waldbühne bis zum Workshop in der Schule: Seit 40 Jahren bietet das Eukitea-Theater aus Diedorf Erlebnisse für Klein und Groß.

Das internationale Kinder- und Jugendtheater Eukitea in Diedorf feiert heuer sein 40-jähriges Jubiläum. Was 1984 in Walkertshofen im schwäbischen Landkreis mit dem Spielwerk-Theater begann, wurde zu einem internationalen Theater mit beachtlichen Auszeichnungen. Jahrzehnte in der Kulturbranche – obendrein noch im Kinder- und Jugendbereich – nicht nur zu überleben, sondern stetig zu wachsen, ist weit mehr als eine Kunst. Es erfordert Mut, Ausdauer, Kraft, Visionen und eine gute Portion Idealismus. All das vereint Stephan Eckl, Erfinder, Gründer und Macher des Eukitea-Theaters.

Stephan Eckls Eukitea-Theater besucht auch immer wieder Schulen

1959 in Augsburg geboren und aufgewachsen, begeistert sich Eckl schon am Maria-Ward-Gymnasium für das Schauspiel. Eine Schauspielausbildung hat er nicht. "Ich bin ein Kind der freien Theaterszene", berichtet Eckl, der weltweit Workshops besuchte, unter anderem von Peter Brook und Yoshi Oida. Nach einem zweieinhalbjährigen Kunsterziehungsstudium bei Hans Malzer musste sich Eckl zwischen der Weiterführung des Spielwerk-Theaters und dem Studium entscheiden. Denn jährlich 300 Aufführungen organisieren und davon bei 150 selbst auf der Bühne stehen plus Studium, war dauerhaft nicht machbar. Eckl entschied sich für sein Theater, reiste damit durch Deutschland und England sowie nach Indien. Von klein auf getrieben wurde der Augsburger Künstler von seiner "inneren Initialzündung", wie er es nennt. "Ich dachte mir schon als Kind, dass Erwachsene die Kinder nicht verstehen!" Kinder ernst nehmen und sie als vollständige Menschen ansehen, das ist seine Intention.

