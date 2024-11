Im Strom des eigenen Lebens: eine Solotanz-Gala im Kulturhaus Abraxas

Vielleicht schadet es angesichts der Volten und Überraschungen, die uns das politische Tagesgeschäft bereitet, gar nicht, dass man sich im kulturellen Angebot auf Tradition und Konstanz, kurz auf „Nichts Neues“ verlassen kann. Das gilt definitiv für die Herbsttour des Solo-Tanz-Theater Festivals Stuttgart, das ja einst in Augsburg startete. Auch in diesem Jahr wieder ausverkauft, stellte sie im bekannt nüchternen „Licht aus – Licht an – Licht aus“-Ablauf kurze Tanz-Soli zur Ansicht (wobei diese durchaus differenziert und raffiniert beleuchtet waren!), die dem Publikum große Interpretations-Spielräume eröffneten.

