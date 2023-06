Festival

Mozart@Augsburg holt die Bamberger Symphoniker in die Stadt

Plus Klarinettenromantik, Swing an den Tasten und ein Orchester der Spitzenklasse: Der Pianist Sebastian Knauer kündigt sein Festival Mozart@Augsburg an.

Von Veronika Lintner

Der Name Mozart hat in Augsburg viele Adressen. Im Leopold-Mozart-Haus kam Wolfgang Amadeus' Vater einst zur Welt, im Leopold Mozart College of Music studiert heute der Künstlernachwuchs. Die Säle dieser Stadt bespielt jährlich das städtische Mozartfest. Doch eine Adresse, die liest sich wie das persönliche E-Mail-Postfach der Komponistenfamilie: Mozart@Augsburg. Das ist der Titel, unter dem der Konzertpianist Sebastian Knauer seit 2012 sein eigenes Fest für Mozart gestaltet – auch in diesem Jahr. Fünf Konzerte kündigt er für Mozart@Augsburg 2023 an, vom 8. bis zum 16. September soll die Reihe stattfinden.

Bei seinen Konzertreisen um die Welt – von der Elbphilharmonie in seiner Heimatstadt Hamburg über Los Angeles bis Tokio – hat er eines beobachtet: Die harten Krisenzeiten der Pandemie sind vorbei, "überall kommt das Publikum wieder zurück", sagt Knauer, "wenn man denn mit schönen Inhalten lockt". Fünfmal Schönes will er bei seinem Festival 2023 bieten, mit Akzenten auf der Klarinette, Gästen aus aller Welt – und einem Hochkaräter aus Bamberg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

