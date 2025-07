Kann Tanzen die Krankheit Parkinson bremsen? Das Projekt „Tanz mit Parkinson!“ am Staatstheater Augsburg

„Tanz mit Parkinson“, so heißt das neue Mitmach-Projekt am Staatstheater Augsburg. Doch dass sich diese Tanzstunden nicht nur um Diagnosen und Patientenakten drehen, das macht schon die Musik klar, die beim Treffen der Gruppe aus den Lautsprechern klingt: „Don‘t worry, be happy“. Gute-Laune-Pop zum Mitpfeifen: Weg mit den Sorgen, sei glücklich. Vor den Teilnehmern im Probesaal nimmt jetzt eine Tanzlehrerin auf einem Stuhl Platz – und tanzt vor. Ballett im Sitzen, linkes Bein vor, dann das rechte, und jetzt die Arme in die Höhe, die gespreizten Finger der Tänzerin greifen in der Luft: „Wir suchen Glück und Freude“, sagt sie, „wir fangen Glückspartikel“. Und in der Gruppe der Teilnehmer, auf Stühlen im ganzen Raum verteilt, greifen zig Arme in die Höhe. Hier tanzen Menschen, die selbst von der Nervenkrankheit Parkinson betroffen sind, aber auch Menschen, die sie begleiten. Das Staatstheater ist dabei nicht allein der Gastgeber: An diesem Projekt arbeitet auch das Universitätsklinikum Augsburg, auf einem Grat zwischen Kunst und Forschung. Die Mediziner wollen wissen: Wie stark hilft Tanz der Gesundheit? Kann Tanz die unheilbare Krankheit Parkinson sogar bremsen? In der neuen Spielzeit des Theaters startet das Projekt offiziell, am 29. September beginnt der Tanzkurs.

Tanz kann im besten Fall die Krankheit Parkinson bremsen

Zwei Frauen geben die Choreografie vor, Serena Pettinari und Gabriella Gilardi. Früher tanzten sie professionell Ballett, heute organisieren die beiden Kurse für das Parkinson-Projekt „Dance PD“. Es ist ein internationales Netzwerk von Künstlern und Patienten, das Gruppen in 28 Ländern weltweit aufgebaut hat. „Hier können die Teilnehmer am eigenen Körper erleben, was noch möglich ist“, sagt Gilardi. „Heilen kann man die Krankheit nicht, das wissen wir.“ Aber diese Gruppentreffen sollen sich auch nicht wie Therapiestunden anfühlen. „Das hier ist ein Tanzkurs. Wir treffen uns, um Spaß an der Kunst zu erleben.“ Deshalb auch eine klare Regel: „Wir sprechen nicht über die Krankheit, wenn wir tanzen.“

Wie bei diesem Kurs trotzdem auch Forschung mit ins Spiel kommt, erklärt Angelo Bannout. Er ist Assistenzarzt und arbeitet an der Uniklinik Augsburg zum Thema „Neurologische Diagnostik und Künstliche Intelligenz“. Die Forscher in seiner Arbeitsgruppe wollen Hirnströme noch genauer messen und auswerten, was passiert in der Schaltzentrale der Nerven? Bei der Analyse der Daten hilft KI, vor allem auch bei der Untersuchung von Nervenerkrankungen. Laut der Deutschen Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen ist Morbus Parkinson die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung, nach der Alzheimer-Krankheit. Allein in Deutschland sind aktuell etwa 400.000 Menschen betroffen. Was löst die Krankheit aus? Die Medizin forscht nach Gründen, welchen Einfluss zum Beispiel die Gene haben. „Aber zumeist ist die Ursache unklar“, sagt Bannout.

Wie wirkt sich Tanz auf Parkinson aus? Das erforscht ein Kurs in Augsburg

Die Symptome dagegen sind bekannt: Die Bewegungen der Betroffenen werden zunehmend langsamer, Muskeln verhärten sich, sie beginnen zu zittern. Das alles liegt an einem Mangel, das Gehirn kann nicht mehr ausreichend Dopamin produzieren, einen wichtigen Botenstoff im Nervensystem. Therapien und Methoden können Patienten helfen, Medikamente, Physiotherapie, Logopädie, psychologische und soziale Unterstützung. „Aber auch Sport ist per se ein effektives Mittel“, sagt Bannout. Beweglichkeit, Körperwahrnehmung und Koordination, das fordert Tanz besonders stark. Außerdem verbindet dieser Sport auch Gemeinschaft und Kommunikation mit Kunst. „Und es ist ein Hobby, das man zu jedem Zeitpunkt der Krankheit machen kann.“

Schuhsohlen klackern im Saal, Arme bewegen sich zum Takt der Musik in Wellen. Blicke treffen sich im Raum, zwischen lächelnden Menschen. Was ist Tanz? „Viele glauben, da geht es nur um Leistung, darum Pirouetten zu drehen“, sagt Kursleiterin Serena Pettinari. Aber das muss nicht sein. Gleichgewicht, Feinmotorik, Atmung, das lasse sich schon mit kleineren Bewegungen trainieren. Übungen im Sitzen oder auch im Stehen, allein oder aber zu zweit, je nachdem, was möglich ist. „Das Schöne ist, richtig oder falsch gibt es bei uns nicht. Was uns wichtig ist, ist auch der soziale Kontakt.“

„Mir wurde das Projekt vom Arzt empfohlen“, sagt Evelyn Spengler, die mitgetanzt hat und dem Mediziner gleich noch Fragen stellen möchte. „Man fühlt sich als Betroffener vielleicht ein bisschen zu schüchtern, um in eine reguläre Tanzgruppe zu gehen“, erklärt sie. „Und es gibt nicht viele spezielle Angebote dieser Art.“ Sigrid Kehlbach lächelt nach der Tanzstunde: „Ich gehe offen mit meiner Krankheit um“, sagt sie. „Ich habe bisher Zumba gemacht im Verein. Aber der Tanz ist mir ein bisschen zu schnell geworden.“ Trotzdem, oder gerade deshalb will sie in Bewegung bleiben: „Ich habe Sport studiert und kenne meine Grenzen.“ Sie will ihre Fitness „so lange wie möglich erhalten“.

Kann Tanz die Symptome der Nervenkrankheit Parkinson lindern?

Bannout weiß: „Solche Übungen können die Erkrankung verlangsamen. Die Patienten, die so einen Sport betreiben, fühlen sich oft beweglicher, ihre Psyche ist ausgeglichener und eventuell wirkt sich das sogar auf die benötigte Stärke der Medikation aus.“ Seine Forschung soll den Kurs in Augsburg begleiten: Elektroden messen die Hirnströme der Teilnehmer. Außerdem testen die Ärzte im Lauf des Kurses, wie sich die Beweglichkeit der Teilnehmer entwickelt. Wie leicht können sie zum Beispiel kleine Fingerübungen wiederholen?

Staatstheater und Uniklinik, Tanz und Wissenschaft, das sei „ein einzigartiges Projekt“, sagt Intendant André Bücker bei der Vorstellung des Projekts. Imme Heiligendorff betreut am Staatstheater die Initiative „Plan A“, eine Plattform für Inklusion, die Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft in das Theater einbinden will – wie nun im Kurs „Tanz mit Parkinson“. Ein paar erste Treffen zum Kennenlernen fanden schon im April und Mai 2025 statt, dabei tanzte auch ein Schauspieler aus dem Ensemble mit und sang ein Lied aus „Evita“, dem Sommermusical des Theaters. „Wir wollen Bezüge zu unserem Spielplan herstellen, gemeinsam Proben und Vorstellungen besuchen“, sagt Heiligendorff. Künstlerische Paten begleiten das Projekt. „Denn hier geht es um künstlerisch-kreatives Forschen. Hier werde ich nicht als Patient behandelt, sondern als Tänzer.“

Info: Das Projekt in der Spielzeit 2025/2026 am Staatstheater Augsburg, der Ticket-Vorverkauf für den Kurs beginnt im September. Die Gruppe wird sich wöchentlich treffen, Teilnehmer können Begleitpersonen mitbringen. Fragen zum Projekt unter plan_a@staatstheater-augsburg.de oder unter 0162/2460391.