Ganz großes Jazz-Kino! Die Friedberg All Stars eröffnen virtuos den Musiksommer

Wie wollen die erfolgreichen Macher des Friedberger Musiksommers eigentlich ihr Vierteljahrhundert-Jubiläum im Jahr 2026 feiern, wenn sie bereits das aktuelle Programm mit einem derartigen Hochglanz-Jazz-Event eröffnen? Lässt sich das noch toppen? Man wagt im besten Sinne daran zu zweifeln!

Friedberger „All-Stars“ unter der Leitung von Tal Balshai

Wie reich an Erfahrung, wie konstant hoch und facettenreich die immer wieder verblüffend demonstrierte solistische Qualität der zwölf – zum Teil ganz klassisch „sozialisierten“ – Musikerinnen und Musiker ist, die ihr Potenzial traditionell und für kurze Zeit in der Friedberger „All-Stars“-Festivalband unter der Leitung des Jazzpianisten und Komponisten Tal Balshai zusammenschweißen, hat sich definitiv herumgesprochen. Die Rothenberg-Halle war bis auf den letzten Platz besetzt. Die 580 Gäste ließen sich vom satten Sound, den fantastischen Soli und den ausnahmslos hochkarätigen Arrangements bekannter Jazz- und Charthits vereinnahmen, die zudem von einer hörbar makellosen technischen Aussteuerung profitierten.

Als Opener setzte „The Underground Awakes“ von Tal Bashai bereits den atmosphärisch komplexen Grundton. Der ummantelte gekonnt, mit reichlich Groove und funkensprühendem Esprit auch Standards wie „Stolen Moments“ von Oliver Nelson, wie Charles Mingus Gospel-inspirierten „Better get it in your soul“ oder das euphorisch die 80er-Jahre zitierende Arrangement von „Mad World“, in dem die echte Hammondorgel ihre legendäre Hallwirkung entfalten durfte. Auch das Stück, das Bashai dem ehemaligen Hornisten der Berliner Philharmoniker, Stefan de Leval Jezierski, auf den Leib, beziehungsweise sein Instrument schrieb, ließ wenig Zweifel daran, dass sich auch im „Renterparadies“ das „dolce vita“ genießen lässt, sofern man sich in allerbester blechblasender Band-Gesellschaft von unter anderem Posaunist Mathias Götz oder Trompeter Claus Reichstaller befindet. Mit eigenwilligen Gitarren-Akzenten vitalisiert, die Rhythmus und Struktur des Arrangements aufbrachen, sorgte auch ohne Tom Cruise „Mission impossible“ für fiebrige Spannung im Saal.

Jocelyn B. Smith singt in Friedberg „Killing me softly“

Die kochte dank der in allen Facetten und Farben, Sinnlichkeit, knisternden Höhen und melancholischen Tiefen funkelnden Performance der in New York geborenen Sängerin Jocelyn B. Smith rasch noch höher. Kaum zu glauben, dass sie vor wenigen Tagen ihren 65. Geburtstag feiern durfte! Smith war der euphorisch und mit Standing Ovation gefeierte Star dieses sensationellen Abends. Sie setzte naht- und übergangslos die Grenzen von Soul, Jazz, Funk oder Pop außer Kraft und dies mit einer vokalen Intensität und Glaubwürdigkeit, die gespeist ist aus jahrzehntelanger Offenheit und der Zusammenarbeit mit namhaften Künstlern sowie ihrer ganz persönlichen Mission für mehr Menschlichkeit. Ihre Auszeichnungen, aber auch ihr soziales Engagement sprechen Bände.

Mit dem leidenschaftlich-zarten „Killing me softly“ verzauberte sie ihr Publikum, verkörperte auf der Bühne all die Liebe, das Leben und Lachen, ermutigte wie im fulminant interpretierten Song von Shirley Horn „Here’s To Life“. Ja, sie ist „still in the game“ – wie eine Zeile in Marvin Gays Song „What‘s Going On“ lautet! Und nie hat man wohl „Mack the Knife“ eindrucksvoller und vielschichtiger erlebt – ganz großes Jazz-Kino dank einer wunderbar ausgereifte Stimmkunst. Bravo Friedberger Musiksommer – das waren wirklich „All Stars“, die man gerne wieder hört und sieht!