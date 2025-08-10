Icon Menü
Friedenssehnsucht: Motettenchor berührt im Abschlusskonzert zum Augsburger Friedensfest

Augsburger Friedensfest

Berührende Friedenssehnsucht: So bewegt klang das Abschlusskonzert des Augsburger Friedensfests

Der Augsburger Motettenchor singt zum Abschluss des Augsburger Friedensfests zeitlose Bitten um Frieden in St. Anna.
Von Daniela Tiggemann
    • |
    • |
    • |
    Der Motettenchor sang Werke von Bach und Telemann, aber auch Zeitgenössisches beim Abschlusskonzert des Friedensfests in der St. Anna Kirche in Augsburg.
    Der Motettenchor sang Werke von Bach und Telemann, aber auch Zeitgenössisches beim Abschlusskonzert des Friedensfests in der St. Anna Kirche in Augsburg. Foto: Michael Hochgemuth

    Frieden riskieren, Frieden erinnern, gestalten, bewahren und schließlich Frieden feiern – das waren die Motti, unter denen die Wochen seit dem 8. Mai in Augsburg standen. Zum 375. Jubiläum des Hohen Friedensfests gönnte die Stadt sich und ihren Bewohnern einen umfassenden Blick auf diesen Sehnsuchtsort namens „Frieden“. Da durfte das Abschlusskonzert in St. Anna auch ganz tief in das musikalische Schatzkästlein der Friedensbitten und des Lobpreises Gottes greifen und einen weiten Bogen über die Jahrhunderte schlagen.

