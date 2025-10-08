„Wir machen Digitaltheater für unser Stammpublikum“

Herr Seuffert, seit fünf Jahren gibt es die Digitalsparte am Staatstheater Augsburg. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, was kommt beim Publikum am besten an?

BENJAMIN SEUFFERT: Wir merken natürlich, dass das Publikum unseren hybriden Formaten aufgeschlossen gegenübersteht, also den normalen Theatervorstellungen mit VR-Brillen für einzelne Szenen, wie etwa in der Oper „Orfeo ed Euridice“. Das ist das theaterähnlichste und deshalb ein Format, das unser klassisches Theaterpublikum am besten bedient. Aber die anderen Formate, die erst einmal experimentell klingen, und auch das VR@home-Programm, für das man sich die VR-Brillen nach Hause schicken lässt, liefen sehr gut. Da haben wir gesehen, dass unser Publikum sehr offen dafür ist, etwas auszuprobieren.

Sie sind gestartet in der Pandemie, als die Theater und auch alle anderen Kultureinrichtungen geschlossen waren. Hat das geholfen, die neue Sparte Digitaltheater zu etablieren?

SEUFFERT: Es war vieles schlecht in dieser Zeit, aber für das Digitaltheater war es ein guter Startzeitpunkt. Das Publikum konnte nicht zu uns kommen und wir haben trotzdem kreative, neuartige Möglichkeiten des Theaters angeboten. Das haben die Zuschauerinnen und Zuschauer sehr gut angenommen und auch sehr wertgeschätzt. Das hat viele Hürden für später genommen, wir konnten daran anschließen, dass das Publikum digitale Formate ja schon kannte. Und wir hatten den Effekt, dass auch viele junge Leute dazukamen.

Sie konnten damit also auch neues Publikum erschließen?

SEUFFERT: Das war jetzt nicht unser erklärtes Ziel, nur junge Leute unter 30 anzusprechen, sondern wir machen Digitaltheater vor allem für unser Stammpublikum, aber es ist natürlich ein interessantes Medium auch für Leute, die sonst nicht an Theater denken.

Wird Ihnen denn öfters auch die Frage gestellt, was die digitalen Formate mit Theater zu tun haben?

SEUFFERT: Ja, vor allem von Leuten, die die Produktionen noch nicht gesehen haben und erst einmal skeptisch sind. Allerdings gar nicht so sehr von unserem eigenen Publikum, sondern bei auswärtigen Veranstaltungen. Unsere Antwort ist dann, dass die Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen und inszenieren und welche Texte wir verwenden, auch in diesem anderen Medium eine theatrale Handschrift trägt. Es fühlt sich an wie Theater, weil auch Bühnenmagie eingesetzt wird und nicht nur virtuelle Magie, die wir aber ja auch anders einsetzen, als es zum Beispiel Filmstudios tun.

Was können denn die digitalen Mittel dem klassischen Bühnentheater hinzufügen?

SEUFFERT: Digitalformate können eine neue Ebene hinzufügen, wie es früher schon bei Einführung der Videotechnik der Fall war, die mittlerweile aus den meisten Inszenierungen nicht mehr wegzudenken ist. Es ist ein tolles neues Werkzeug für unseren Theater-Werkzeugkasten, um Geschichten zu erzählen und man kann durch die VR-Brillen auch zu Hause etwas ansehen, nicht nur Inszenierungen, sondern auch zusätzliches Material zur Vorbereitung auf den Besuch im Theater. Es gibt also viele Extra-Möglichkeiten, die wir zu den Vorstellungen geben können.

Wohin entwickelt sich die Sparte?

SEUFFERT: Das ist eine schwierige Frage, denn wir sind an die Technik, die sich sehr schnell entwickelt, gebunden. Wir versuchen immer das zu machen, was gerade interessant ist. Man sieht es an der Entwicklung, die Künstliche Intelligenz gemacht hat. Das hätte vor drei Jahren niemand erwartet, dass es jetzt so ein Riesenthema wird. Wir halten uns offen, was wir thematisch behandeln wollen in der Zukunft. Ein Thema, mit dem wir uns jetzt in unserer nächsten Inszenierung „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“ beschäftigen, ist Mixed Reality.

Können Sie das erklären?

SEUFFERT: Bisher haben wir sehr viel mit Virtual Reality gearbeitet, bei der man Brillen mit einem Display aufhat und Videos eingespielt bekommt. Mixed Reality ist die Mischform, bei der man sowohl das reale Bühnengeschehen als auch virtuelle Erweiterungen gleichzeitig sehen kann und so einen Gesamteindruck bekommt, bei dem die verschiedenen Welten zusammenkommen.

Welche Rolle spielt denn Künstliche Intelligenz, wie setzen Sie sie ein?

SEUFFERT: Sehr häufig als Werkzeug hinter den Kulissen, etwa in Videoschnittprogrammen, die einem den Alltag erleichtern. Als Thema wollen wir uns auf jeden Fall damit beschäftigen, weil es ja im Kunst- und Kulturbereich ein brandheißes Thema ist, bei dem viele Menschen Existenzängste haben, weil sie befürchten, dass die KI ihre Arbeit überflüssig macht. Wir finden nicht, dass KI menschliche Kunst ersetzen kann, für uns wird beispielsweise immer der von Menschen erstellte Text interessanter sein.

Zur Person Benjamin Seuffert studierte Interaktive Medien an der Hochschule Augsburg. Seit der Spielzeit 2020/21 ist er Mitglied der Digitalsparte am Staatstheater Augsburg, seit 2023 bildet er gemeinsam mit Lukas Joshua Baueregger die Teamleitung des Digitaltheaters. Ihr fünfjähriges Bestehen feiert die Digitalsparte am Freitag, 10., und am Samstag, 11. Oktober, in der Brechtbühne im Gaswerk mit einem Blick hinter die Kulissen, Vorträgen und Highlights der Produktionen der letzten fünf Jahre. Tickets und Informationen unter www.staatstheater-augsburg.de