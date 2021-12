Geschichtsforschung

Was die Zukunft vom Mittelalter lernen kann

Plus Spenden, stiften, teilen, reparieren: Diese Lehren ergeben eine „Geschichte der Nachhaltigkeit“. Die Historikerin Annette Kehnel hat darüber ein Buch verfasst - mit erstaunlichen Erkenntnissen.

Von Angela Bachmair

In diesem Jahr feiern wir den 500. Geburtstag der Fuggerei – die weltbekannte Stiftung stand im Mittelpunkt einer Ausstellung im Maximilianmuseum – und noch ein anderes Jubiläum, nämlich die Ankunft der Franziskaner in der Stadt vor 800 Jahren. Zwei historische Daten, die wichtig für Augsburg sind, aber weit darüber hinausstrahlen, bis in die Gegenwart. Die Stiftung eines reichen Kaufmanns und ein Bettelorden können uns neben anderen Projekten des Mittelalters Ratschläge und Inspiration geben für die drängendste Frage unserer Zeit, die Lösung der Klimakrise. Das findet die Mannheimer Professorin für mittelalterliche Geschichte, Annette Kehnel, und in ihrem erhellenden Buch zur Geschichte der Nachhaltigkeit versammelt sie dafür auf fast 500 Seiten frappierende Beispiele.

