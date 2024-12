Ein Weihnachtskonzert, das Ohren und Herzen wärmt: Der Chor Greg is Back tritt auf

So hell und fröhlich, so beschwingt und voll mitreißender Freude kann Weihnachten klingen. Klar, für viele ist das „Jauchzet, frohlocket“ des Weihnachtsoratoriums das ultimative musikalische Weihnachtsfeuerwerk. Aber in Augsburg gibt es auch die wunderbare Tradition der „A-cappella-Weihnacht“, die seit fast zwei Jahrzehnten die Stadt mit Pop, Rock und Jazz musikalisch auf höchstem Niveau einstimmt aufs Fest.

Daniela Tiggemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachtskonzert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Martin Seiler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis