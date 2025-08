Was sollten wir in der Abschlusswoche des Friedensfests auf keinen Fall verpassen, Herr Nikodym?

Endspurt für das Jubiläumsfriedensfest 2025: Herr Nikodym, Sie sind der Künstlerische Leiter in diesem Jahr. Was geschieht in der Abschlusswoche des Fests?

ERIC NIKODYM: Wir haben über 30 Programmpunkte zusammengetragen, die in der ganzen Stadt stattfinden werden. Ich bin glücklich, dass wir noch einmal so ein dichtes Programm in der Abschlusswoche haben. Ich hoffe, dass es nicht verregnet wird. Vieles findet draußen statt. Das wird eine intensive Woche. Und wir werden Augsburg verlassen. Die Golden Records, die über drei Monate Geschichten in Augsburg unter dem Motto „Wie wollen wir erinnert werden“ gesammelt haben, brechen mit den Geschichten zu einem geheimen Ort auf. Am 6. August starten sie um 18 Uhr vom Rathausplatz.

Bei so vielen Programmpunkten ist es schwierig: Welche Veranstaltung sollte man auf keinen Fall verpassen?

NIKODYM: Bei der klassischen Friedenstafel, die dieses Jahr um einen Song-Slam zum Thema „Friedenshymne“ erweitert wird, sollte man auf jeden Fall dabei sein und hinterher auch noch das Abschlusskonzert in St. Anna mitnehmen. Wer Lust an guter Brass-Musik hat, sollte am Donnerstag, 7. August, auf den Rathausplatz kommen, dann spielt dort die Banda Communale. Das wird etwas Besonderes. Ein ausgefalleneres Programm haben wir in der Nacht vom 5. auf den 6. August in der Moritzkirche, dann heißt es dort „Wenn die Zeit stehen bleibt“. Wir wachen im Gedenken an den Atombomben-Abwurf in Hiroshima durch die Nacht. Die Wache beginnt mit einem Orgelkonzert. Musikalische und literarische Beiträge werden durch die Nacht tragen. Am Morgen wird es ein gemeinsames Frühstück geben.

Sie sind die ganze Nacht mit dabei?

NIKODYM: Auf jeden Fall. Wir werden von der Dunkelheit ins Licht blicken, wie man so schön sagt. Wer ein nachtaktiver Mensch ist, sollte sich das nicht entgehen lassen.

Werden Sie als Künstlerischer Leiter danach im Schlafdefizit durchs Festival wanken?

NIKODYM: Ich habe schon vorgeschlafen und bin guter Dinge, dass ich diese Woche auch durchhalten werde, ob tagsüber oder in der Nacht. Und mit etwas Kaffee kommt man durch den Tag und die Nacht.

Das Jubiläumsjahr begann in Augsburg schon am 8. Mai. Sie haben Programm für drei Monate organisiert. Wie zufrieden sind Sie bislang mit dem Ablauf?

NIKODYM: Diese drei Monate waren eine große Herausforderung. Ich bin wahnsinnig glücklich und zufrieden, dass wir alle Veranstaltungen – bis auf zwei oder drei – genauso umsetzen konnten, wie wir uns das überlegt haben. Gut ist auch, dass die Stadtgesellschaft mitgemacht hat, diese drei Monate zu gestalten. Es war eine Herausforderung, immer wieder neue Aufmerksamkeit für die unterschiedlichen Blöcke und Themen zu erzeugen, aber das ist uns gut gelungen. Mit dem Friedenshaus auf dem Rathausplatz konnten wir einen fulminanten Auftakt setzen.

Wie sind denn die einzelnen Schwerpunkte – wie etwa 80 Jahre Frieden in Europa oder 30 Jahre Frieden von Dayton – aufgenommen worden?

NIKODYM: Als wir uns mit dem Ende des Bosnienkriegs vor 30 Jahren auseinandergesetzt haben, haben wir wirklich gespürt, wie wichtig und sinnvoll kulturelle Arbeit für die Stadtgesellschaft ist. Die bosniakische Gemeinde hat sich äußerst wertgeschätzt gefühlt. Wir haben den Genozid, der vor unserer Haustür stattgefunden hat und der in Vergessenheit geraten ist, wieder sichtbar gemacht. Es ist wichtig, solche einschneidenden Ereignisse in Erinnerung zu halten, damit sie nicht wieder geschehen. Natürlich sind wir schockiert, wie sich die Welt in den zurückliegenden zwei Jahren entwickelt hat, seit wir an diesem Programm arbeiten. Das zeigt andersherum, wie wichtig ein solches Friedensfest-Programm ist: Wir können zwar nicht die große Weltpolitik beeinflussen, aber wir dürfen nicht leiser werden, um für den Frieden zu werben.

Welche Punkte hätten Sie angesichts der Weltlage noch ins Programm geholt, wenn Sie heute mit der Planung der Gestaltung beginnen würden?

NIKODYM: Ich hätte Punkte in den Fokus genommen, die den Nahen Osten noch stärker zum Thema machen. Außerdem wäre noch der Blick auf Fernost und auf den afrikanischen Kontinent interessant. Wichtig ist aber nicht nur, darauf zu schauen, wo Krieg ist, sondern auch die Beispiele herauszugreifen, wo Konflikte überwunden werden. Kunst und Kultur sollen auch zusammenführen, auch Positionen, die nicht einfach sind. Was ich auch den künftigen Programmplanern mitgeben kann: Es sollte einen viel intensiveren Diskurs darüber geben, was Frieden ist und wie wir ihn wiederherstellen und bewahren können. Das ist ein Prozess, der nie abgeschlossen ist. In Augsburg findet das stark statt, aber ich finde, man könnte noch eine Schippe drauflegen.

Welche Reaktionen von Publikum und Mitwirkenden haben Sie bekommen?

NIKODYM: Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen erhalten. Mich hat es gefreut, dass wir die Leute mit diesen unterschiedlichen Formaten und Formsprachen überraschen konnten. Wir haben neue Perspektiven aufgemacht. Wir haben auch bewusst viele Programmpunkte hineingenommen, die nicht auf die leichte Unterhaltung zielen, sondern die sich mit komplexen Sachverhalten auseinandersetzen. Ich war und bin begeistert, dass die Leute da mitgegangen sind.

Am 8. August endet das Friedensfest mit einem Festkonzert. Es gab einen Kompositionsauftrag: Wieso kommt es jetzt nicht zur Aufführung des Werks?

NIKODYM: Das ist ein Wermutstropfen, den wir vermeiden wollten. Aber wie das bei Uraufführungen und bei der Neuschaffung von Werken sein kann, man plant es, aber wir sind nicht diejenigen, die die Arbeit machen. Es gab für uns zeitliche Beschränkungen, damit das Orchester die Komposition einstudieren kann und die Chöre die Partituren lernen können. Leider ist es nicht gelungen, das Werk rechtzeitig fertig zu stellen. Wir hätten es jetzt nicht mehr ausreichend proben können.

Wie verfährt man mit dem Stück, wird es noch einmal aufgeführt?

NIKODYM: Wir sind im Austausch mit dem Komponisten. Wie es weitergeht, kann ich aber nicht sagen.

Was passiert nach dem 8. August? Gibt es dann noch Friedensfestprogramm?

NIKODYM: Alle sind glücklich, wenn am 8. August der letzte Ton erklingt und wir das Jubiläumsprogramm abschließen. Natürlich gibt es auch Dinge, die darüber hinaus erhalten bleiben, etwa der Peace-Tower mit den sechs Murals, die zum Jubiläum angestoßen wurden und im Lauf des nächsten Jahres entstehen werden. Nächstes Jahr können sie eine Strahlkraft entwickeln. Da setzt sich etwas fort. Ich hoffe, dass sich auch künstlerische Kooperationen fortsetzen. Wenn die bosniakische Gemeinde nun sagt, dass sie mehr in die Stadtgesellschaft hineinwirken möchte, wäre das toll. Dann wird der Festival-Impuls fortgesetzt. Ich hoffe, dass es auch im nächsten Jahr zum Gedenktag des Genozids von Srebrenica eine öffentliche, städtische Gedenkveranstaltung geben wird. Dann hätte dieses Friedensfest-Programm auch einen Impuls für eine dauerhafte gesellschaftliche Veränderung gegeben.

Zur Person Eric Nikodym, geboren 1985 in Leipzig, studierte Philosophie und Theaterwissenschaft an der Freien Universität Berlin sowie Regie an der Theakademie Berlin. Er versteht sich als Kulturmanager: Seit 2018 leitet er in Berlin die Agentur YMUSIC, seit 2015 ist er Geschäftsführer der Internationalen Händel-Akademie Karlsruhe. Nikodym lebt heute in Lübeck. Seine Erfahrungen aus der DDR und aus den Jahren nach dem Mauerfall haben seinen Blick auf Europa geprägt. Er hat das dreimonatige Rahmenprogramm zum Jubiläums-Friedensfest kuratiert.