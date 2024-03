Literatur

vor 32 Min.

Suche nach einer wirklichen Heimat: Ioana Orleanus Roman "Im Gold des Oktobers"

Plus Eine Heimatlose sucht in der Erinnerung nach Halt: Im neuen Roman der Augsburger Autorin Ioana Orleanu, "Im Gold des Oktobers", reisen die Gedanken einer Frau nach Rumänien.

Von Gerlinde Knoller

"Lola malte noch in ihrem Krankenbett." Mit diesem Satz lässt die in Augsburg lebende Autorin Ioana Orleanu ihren jüngst erschienenen Roman "Im Gold des Oktobers" beginnen und deutet damit die Richtung ihres Werkes an: Der Roman erzählt von der Künstlerin Lola, die, im Endstadium an Krebs erkrankt, von ihrem Krankenbett aus auf ihr Leben zurückschaut – ein Leben, in dem sie immer wieder die Grenzen der Konvention überschritt, das geprägt war von wechselnden Lieb- und Leidenschaften und, bei allem Erfolg als Künstlerin, der Suche nach einer wirklichen Heimat.

Die Augsburger Autorin Ioana Orleanu schreibt auch auf Rumänisch

Wie ihre Hauptfigur, so ist die Autorin Iona Orleanu von Rumänien und Deutschland geprägt. Sie stammt aus Rumänien, kam mit 16 Jahren nach Deutschland, lebte viele Jahre im Ruhrgebiet und kam vor zwölf Jahren nach Augsburg. Rumänien und Deutschland sind auch ihre Themen als Autorin, die sowohl für deutschsprachige als auch rumänische Zeitungen und Magazine schreibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .