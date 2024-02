Jubiläumskonzert

Greg is back funkelt mit Stimme, Glitzer und bester Laune

Wucht und Zartheit zugleich entwickelte der A-capella-Chor Greg is back unter seinem Leiter Martin Seiler beim Konzert in Augsburg.

Plus Der A-capella-Chor Greg is back feiert sich selbst mit einem nachgeholten Jubiläumskonzert im Kongress am Park. 42 Sängerinnen und Sänger zeigen ihr hohes Niveau und ihre Lust am Performen.

Von Daniela Tiggemann

„A cappella" bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass die menschlichen Stimmen allein gestalten ohne die in der Regel notwendigen Musikinstrumente, sondern eben Cnach Art der Kapelle. Geschickt arrangiert bilden die Sänger und Sängerinnen mit ihren Stimmen so selbst einen orchestralen Sound. Zur Meisterschaft hat das in Augsburg Martin Seiler mit seinem semi-professionellen Pop-Chor Greg is back gebracht.

A-capella-Chor Greg is back: Mit hohem Anspruch an Stimme und Taktgefühl

Als er 2011 daran ging, einen großen Chor zusammenzustellen, der Lieder aus den Genres Pop, Rock sogar Hip-Hop bis hin zum Funk interpretiert, war das ein ziemlich ambitioniertes Projekt. Denn für Seiler sollte es von Anfang an auf höchstem Niveau sein und außer kleinen A-cappella-Ensembles gab es weit und breit nichts Vergleichbares. Inzwischen hat diese spezielle „Vocal Group XXL“ 42 Mitglieder, sorgsam ausgewählt in Castings, mit hohem Anspruch an Stimme und Taktgefühl. Die Arrangements schreibt Seiler selbst – und das ist eines der Erfolgsrezepte des Klangkörpers mit dem sperrigen Namen. Schnell gewannen sie Fans – hier in der Region mit rund 20 Auftritten im Jahr, darunter die legendären Adventskonzerte wie auch Benefizkonzerte. Aber auch bei den Jurys des Bayerischen und Deutschen Chorwettbewerbs sowie internationaler Wettbewerbe.

