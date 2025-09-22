Start in die Spielzeit 2025/26: Wie das Junge Theater Augsburg um Unterstützung wirbt

Das Junge Theater Augsburg (JTA) startet in die Spielzeit 2025/26 – und ist auf der Suche nach Unterstützung. Im Haus des JTA fand am vergangenen Samstag ein Abend statt, der begeistern sollte für das Kinder- und Jugendtheater. Das Motto: „In Zukunft wächst Vielfalt. Gemeinsam Kindern neue Perspektiven öffnen.“ Zu den Gästen zählten auch Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber und die Bundestagsabgeordnete Claudia Roth, dazu gab es eine kleine Schauspiel-Kostprobe – es war ein Erfolg, aus der Sicht von Susanne Reng: „Das war für uns ein wichtiger Auftakt“, sagt die Leiterin des JTA. „Wir wollen unser Netz an Förderern und Sponsoren vergrößern, noch mehr Kontakte knüpfen.“ Der neue Spielplan sei gespickt mit Inszenierungen, Premieren, Schulbesuchen, Mitmach-Workshops, neuen Projekten. „Und um diese Vielfalt zu erhalten, brauchen wir immer mehr verlässliche Partner“, sagt Reng. Als freies Theater müsse das JTA immer stärker um Unterstützung kämpfen.

Veronika Lintner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Stadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Theater Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis