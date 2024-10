Hitze und Hochwasser: Wie kann sich Augsburg gegen die Klimakrise wappnen?

Wenig Grün, viel Stein und Beton: In der Augsburger Innenstadt wie in anderen Städten weltweit staut sich die Hitze. Doch nicht nur die Wärmebelastung wird angesichts der Klimakrise in den nächsten Jahren immer mehr zum Problem. Auch das Risiko für Hochwasser steigt. Klimaexperten und Architektinnen haben deshalb über Maßnahmen gesprochen, wie sich der öffentliche Raum klimagerecht umgestalten lässt. Der Schwäbische Architekten- und Ingenieurverein (SAIV) hatte zur Diskussionsrunde im Viermetzhof im Maximilianmuseum geladen.

