Kongress am Park

18:00 Uhr

Gitarrenduell à la Status Quo in Augsburg

Plus Rund 1400 Fans haben noch lange nicht genug von Francis Rossi und seinen Mitstreitern. Toller Abend für Luftgitarristen.

Es schnellen doch einige Hände in die Höhe, als Francis Rossi die Frage stellt, wer im Jahr 1975 schon in der Augsburger Kongresshalle dabei war, als Status Quo sieben Jahre nach ihrem ersten großen Hit "Pictures of Matchstick Men", dort oben auf der Bühne standen. Allerdings, tatsächlich waren Status Quo 1975 nicht zum ersten Mal, sondern bereits zum zweiten Mal nach Dezember 1972 an dieser Stelle. Wenn einer wie Rossi tausende von Konzerten auf dem Buckel hat, darf man das aber schon mal vergessen.

