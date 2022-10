Junges Theater Augsburg kommt ins Abraxas – dafür soll der BBK umziehen

Plus Das Junge Theater Augsburg freut sich, endlich eine Perspektive zu haben. Nur bedeutet das, dass der Berufsverband Bildender Künstler aus dem Abraxas ausziehen muss.

Der Berufsverband Bildender Künstler Schwaben-Nord (BBK) soll aus seinen Räumen im Kulturhaus Abraxas ausziehen. Denn dort soll das Junge Theater Augsburg (JTA) künftig untergebracht werden, um dort endlich wieder eine eigene feste Bühne einrichten zu können. Die Studiobühne, die bis März 2020 dem Jungen Theater Augsburg als feste Hauptspielstätte diente, hat sich spätestens seit Corona als zu klein erwiesen. Die Bühne kann nicht gelüftet werden, das Publikum dort saß so eng auf der Tribüne, dass man die Füße der Hinterleute im Rücken gespürt hat. Bislang hat das Junge Theater Augsburg, aber auch das Kulturreferat Räume im ganzen Stadtgebiet für das Junge Theater Augsburg gesucht, nun gibt es eine Wende. In der letzten Kulturausschuss-Sitzung wurde Kulturreferent Jürgen Enninger mit der Suche nach neuen Räumen für den Berufsverband Bildender Künstler beauftragt, bislang hat er dem JTA bei seiner Suche geholfen.