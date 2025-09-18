Lala von Oben: Eine junge Künstlerin spricht über ihre Liebe zur Orgel

Dass Lala Wörle ihr Instrument liebt, darf die Welt ruhig wissen: „Heute wieder Bock mir fett einen reinzuorglen.“ Das schreibt sie auf ihrer Instagram-Seite und postet dazu ein Video: Eine junge Frau mit langen, schwarzen Haaren, und im kurzen Rock, wirbelt an der Klaviatur einer mächtigen Orgel. Zwischen den gotischen Säulen einer Kirche hallt ihre Musik, braut sich eine dichte Wolke aus Tönen zusammen. Schnelle, hohe, tief wummernde. Ihre Finger gleiten über die Tasten und ihre Füße? Wandern ohne Schuhe, nur in Strümpfen von links nach rechts über die Pedale. 14.800 gefällt das auf Instagram. Herzchen. Und solche Kontraste sucht Lala Wörle aus Augsburg: Klassik spielt sie gerne pur – aber mischt sie auch mit Elektro-Sound, zum Beispiel im Duo mit DJ Lilijan Waworka. Und wenn sie nicht orgelt, dann rappt sie Party- und Dada-Texte mit ihrer Schwester Nina, im Duo Freshe Wäsche. „Sonst würde mir die Musik auch zu eintönig. Im wörtlichen Sinn“, sagt Wörle. Doch immer, wenn sie hoch auf die Orgelempore steigt, spielt sie unter ihrem Künstlernamen: Lala von Oben. Denn dort oben drückt sie die Tasten und Pedale.

„Going crazy“ schreibt sich die Organistin Lala Wörle in die Noten

Noch herrscht Stille in der Kirche St. Thaddäus, Augsburg-Oberhausen, kein Lärm aus den Straßen dringt durch die hohen, hellen Fenster. Doch im Schneidersitz und im Pulli nimmt Lala Wörle an der Orgelbank Platz. „Manchmal fühle ich mich hier wie ein Cyborg, ein außerirdisches Wesen in seiner Raumstation.“ Sie ist hier die Frau am Hebel, an den zig Registern, die sie ziehen kann in ihrem Cockpit. „Ich habe hier ein ganzes Orchester“, sagt Wörle mit Begeisterung in der Stimme. Kostprobe? „Hier, die Trompete.“ Sie zieht Hebel, es klackt und aus einer Pfeife klingt auf Tastendruck ein Ton wie aus silbernem Blech. „Und hier, die Flöte.“ Sie zieht Hebel, es klackt, und eine Orgelpfeife flötet hell.

Neben ihr liegt ein Notenstapel griffbereit, sie blättert durch Bach, Liszt und Werke der französischen Romantik, die ihr am Herzen liegen. „Ich liebe die alte, klassische Musik“, sagt sie. „Aber man kann sie ja auch moderner gestalten.“ Und mit dieser Idee macht sie Ernst in ihrer Arbeit: „Warum nicht hier und dort einen Ton streichen? Ich arbeite mit den Noten. Manchmal auch mit bunten Farbstiften und der Schere.“ Und dann zeigt sie ein Beispiel, wie sie Musik für sich interpretiert: „Going crazy“ hat sie mit dem Bleistift in die Noten notiert, über einen Takt. Will heißen: Hier jetzt bitte ausrasten an den Tasten.

Was Wörle vermitteln will in der Musik: „Orgelspiel ist auch, aber eben nicht nur Kirchenmusik. Ich frage mich: Wie kann ich die Orgel aus diesem strengen Kontext befreien?“ Wobei sie ihre Worte mit Respekt wählt, wenn sie vom Verhältnis zwischen Musik und Kirche spricht: „Ich spiele Konzerte in Kirchen und ich will damit auch Türen öffnen, den Menschen zeigen: Man muss nicht gläubig sein, um eine Kirche zu betreten. Es geht mir um den Geist der Musik. Schön, wenn die Zuhörer das dann auch fühlen. Dann springt vielleicht etwas über, was man gar nicht erklären kann.“

"Lala von Oben", so nennt sich Lala Wörle, wenn sie hoch auf die Empore klettert, um in die Orgeltasten zu greifen. Foto: Cornelia Böhm

Lala Wörle fand im Gymnasium St. Stephan zur Orgel

Seit sie zu Weihnachten einmal die Messe in St. Thaddäus gespielt hat, hat sie einen guten Draht zum Pfarrer der Kirche. Und den Schlüssel zur Orgelempore und dem Instrument. „Wir verstehen uns wunderbar“, sagt sie. „Man muss sich ja auch einmal beweisen, damit einem der Zugang zu so einem großartigen Instrument gewährt wird.“ Das weiß sie seit ihrer Zeit als Schülerin am Gymnasium St. Stephan. Dort nahm sie Orgelunterricht, und dort war es ein Mönch, der sie jeden Sonntag die Messe spielen ließ. Er war für sie Mathelehrer, Orgellehrer, Förderer. Mit ihm konnte sie auf der Orgelbank auch über die Schule und das Leben reden. Schon mit 13 legte sie dann die C-Prüfung ab, „das ist so etwas wie ein Mini-Orgelführerschein“, sagt sie und lacht. Aber vor allem nennt sie eine Person, die ihr die Welt der Musik geöffnet hat: Ihre Tante Rita Marx, die eine Musikschule in Augsburg leitet. „Schon als 8-Jährige hat sie mich öffentlich vorspielen lassen, in Altenheimen habe ich am Klavier ein paar Lieder zum Mitsingen begleitet. Meine Mutter hat mir dann mit Fingern angezeigt, wie viel Strophen noch kommen.“

Klingt klassisch? Aber Lala Wörle will heute mehr von der Musik. Von der Orgel. Denn es gibt sie ja, diese selten Pioniere am Instrument: Charakter-Typen wie der Amerikaner Cameron Carpenter, der mit Kunstfertigkeit, aber eben auch Irokesen-Frisur und glitzernden High Heels die Orgel spielt. Wenn Lala Wörle ein Markenzeichen hat, dann ihre Moonboots, die sie gerne trägt. Die Stiefel streift sie ab, um dann in Socken die tiefen Töne zu spielen. Um die Pedale am Boden mit den Füßen zu bedienen. Als sie einmal beim Orgelstudium in Wien eine Prüfung spielte, und zwar in Socken, waren die Juroren begeistert – und irritiert: „Das war Charles-Marie Widors 6. Orgelsinfonie, mit einem schweren Bass-Lauf. Ein Prüfer meinte: Sie wissen aber schon, dass man das eigentlich nicht in Socken spielen kann? Und ich dachte mir: Doch, kann man, wie Sie sehen ...“

In Socken spielt sie aber nicht für die Show und nicht für die Gemütlichkeit. „Es geht mir darum, dass ich die Pedale wirklich spüre. Die Orgel ist für mich die Verlängerung meines Körpers“, erklärt sie. „Kann schon sein, dass ich mit solchen Eigenheiten ein bisschen anecke. Auch wenn es gar nicht meine Absicht ist. Aber es entsteht ja auch eine Energie, wenn man auch mal kontert, polarisiert.“

„Ich habe keine Lust auf Konkurrenzkampf“, sagt Lala Wörle

Den Ernst und Druck im Musikerleben hat sie im Studium kennengelernt – zuerst in Wien, Weltmusikstadt, „im Konzertfach Orgel und nicht in der Kirchenmusik“. Aber spätestens, als sie das Master-Studium in München begann, konnte sie die Zweifel nicht mehr abschüttelt: „Ich habe keine Lust auf Konkurrenzkampf in der Musik. Und ich kasteie mich nicht, ich will nicht neun Stunden jeden Tag am selben Instrument sitzen.“

Denn sie treibt so vieles um, und gerade hat sie neben der Musik eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten begonnen. Wobei sie immer zurückkehrt zu den Pfeifen, Tasten, Pedalen: „Mir geht es um das Instrument. Und ich finde es schön, die Menschen mit der Orgel inspirieren zu können.“