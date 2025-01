Ein Blind Date mit dem Staatstheater: Was steckt im mobilen Stück "Café d Amour"?

Zwei fremde Menschen begegnen sich, zum allerersten Mal in ihrem Leben ... und aus diesem Augenblick soll Liebe entstehen? In einem neuen Bühnenstück des Staatstheaters Augsburg dreht sich alles um das potenzielle Glück, aber auch das Chaos, Risiko und Schlamassel eines Rendezvous‘. Oder, zeitgemäßer formuliert, eines Blind Dates. In der Kulisse des „Café d‘amour“, der Name verheißt Liebe, sollen sich die Paare finden. Das Besondere dabei: Die Inszenierung ist mobil. An ganz unterschiedlichen Orten in der Stadt will Regisseur David Ortmann dieses Dating-Kammerstück präsentieren. Premiere ist am 10. Januar im Augsburger Moritzsaal.

