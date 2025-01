Die Augsburger Philharmoniker und der Zauber des Anfangs

Selten hat Hermann Hesses Zitat „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ so fein gepasst wie im Neujahrskonzert der Augsburger Philharmoniker im Martinipark (gestern auch im Programm der Stadthalle Gersthofen). Ein buntes Programm aus Oper und Konzert „berichtete“ quasi von Einweihungen, Debüts, ersten Auftritten, dies vor allem in naheliegender Weise in Form von Ouvertüren. Aber auch für die anderen Stücke konnten Bezüge zum Thema „Auftakt !“ (so der Programm-Titel) gefunden werden. Christine Faist, leitende Musikdramaturgin am Staatstheater, bewies das in ihrer, mit teils skurrilen Anekdoten aus der Aufführungsgeschichte gespickten Moderation. Und begleitete damit den umjubelten Auftritt von Sebastiaan van Yperen. Es war sein erstes Neujahrskonzert. Der 29-jährige Niederländer wirkt seit Februar 2024 als 2. Kapellmeister am Staatstheater.

Manfred Engelhardt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neujahrskonzert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hermann Hesse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis