Ausstellung zur NS-Bücherverbrennung: Was zwischen den Seiten eines Buches bleibt

An über 160 Orten in Deutschland fanden vom März bis November 1933 Bücherverbrennungen statt – auf öffentlichen Plätzen, in Schulhöfen, vor Buchhandlungen. Heute ist dieses Ereignis vielen Menschen nicht mehr bewusst, wenn sie sich an diesen Orten aufhalten. "Das Schwimmbad, welches ich als Kind besucht habe, befindet sich an der Stelle der Bücherverbrennung." Dieses Zitat findet sich in der Ausstellung "Bücher. Namen. Orte. 1933", die derzeit an der Universitätsbibliothek Augsburg anlässlich des 90. Jahrestages der NS-Bücherverbrennungen läuft. Vereint sind vier Ausstellungen unter einem Dach, die sich auf verschiedene Weise dem Thema annähern. Mitgewirkt haben bei diesem Projekt Studierende aus Augsburg und Hamburg.

Wanderausstellung "Verbrannte Orte". Diese Ausstellung, initiiert vom Verein Verbrannte Orte, ist in über 20 deutschen Städten zu sehen. Auf Informationstafeln sind die Hintergründe und Fakten der Bücherverbrennung zu erfahren. Beschrieben werden die drei Phasen innerhalb der Monate März bis November 1933, mit ihren Akteuren, insbesondere der Deutschen Studentenschaft, die die Verbrennungen unter dem Motto "Wider den undeutschen Geist" an mindestens 20 Hochschulen des Deutschen Reiches organisiert hatten. Am Ende der Verbrennungen befanden sich 12.400 Titel auf den Schwarzen Listen sowie das Gesamtwerk von 149 Autoren und Autorinnen. Auch die Städte sind aufgelistet, in denen sich diese Verbrennungen zugetragen haben – darunter bayerische Städte wie München, Landsberg am Lech, Nürnberg oder Regensburg. Neben den Infotafeln finden sich großformatige Fotografien, die zeigen, wie die historischen Orte der Verbrennung heute aussehen – etwa ein Hof, der Eingang zu einem Freibad, ein Festplatz mit Buden oder Dünen. "Betrachten wir diese Orte anders, wenn wir wissen, was hier einst geschah?", fragen die Ausstellungsmacher.

Illustrationen "feuerfest" – Kunst zum Anfassen. Sie sind ein erster Blickfang – drei Holzkuben, an denen an Fäden und Wäscheklammern Kleinstmagazine hängen, zum Abhängen und Hineinblättern. Gestaltet haben diese sogenannten Zines (Kurzform von "Magazine") Illustrationsstudierende aus Hamburg für das Festival "Hamburg liest verbrannte Bücher". Diese Mini-Magazine sind auf besondere Weise gefaltet und geschnitten, können entfaltet und gelesen werden. Eines etwa lässt Bertolt Brecht zu Wort kommen – die Plots einiger seiner Werke sind aufs Wesentliche reduziert, etwa "Der Kaukasische Kreidekreis": "Die Ziehmutter bekommt das Kind" oder "Mutter Courage und ihre Kinder": "Am Ende sind alle tot." Sehenswert sind auch Plakate in den Kuben, z.B. jenes von Mascha Kaléko an einem Kaffeehaustisch, vor sich einen Notizblock.

"Aktuell, poetisch, selbstbestimmt" – Autorinnen im Fokus. Ein Touchscreen lädt zur Entdeckung der drei Autorinnen Karin Michaelis, Gertrud Kolmar und Adrienne Thomas ein. Diese weniger bekannten Frauen, die alle nach 1933 um Leib und Leben fürchten mussten, haben sich Literaturstudierende an der Uni Augsburg in einem Projektseminar unter der Leitung von Annina Klappert und Andrea Voß erarbeitet. Die Bücher der drei Autorinnen finden sich in der Sammlung Georg P. Salzmann, der "Bibliothek der verbrannten Bücher" in der Unibibliothek Augsburg. Ausführlich haben die Studierenden diese drei Autorinnen in der Online-Ausstellung ans Licht gehoben – mit ihren Biografien, ihren Werken und ihren jeweiligen Besonderheiten. Die virtuelle Ausstellung ist zu besuchen unter www.uni-a.de/to/wirlesen

Re-Archivierung im Künstlerbuch: "What Was Left". Was alles lassen Menschen zwischen den Zeilen eines Buches zurück? Das haben sich die Künstlerinnen Eda Aslan und Nurgül Dursun 2022 in ihrem Kunstprojekt gefragt. Dafür haben sie Bücher der Sammlung Georg Salzmann durchgeblättert. Ein Teil ihrer Fundstücke finden sich in drei Vitrinen – ein selbst designtes Buch unter dem Titel "What Was Left" mit Hunderten dieser Überreste wird bald selbst Teil der Sammlung sein. Zu sehen sind etwa Zeitungsausschnitte zum 100. Geburtstag von Stefan Zweig, die Rechnung für einen Werfel-Band, Bierfilzchen zu "Literatur im Biergarten" vom 28. Juni 1987, gepresste Blumen, eine Streifenkarte, auf der Schreibmaschine geschriebene Gedichte, ein Kalenderblatt oder die Todesanzeige von Erika Mann.

Die Ausstellung läuft bis zum 14. Juli zu den Öffnungszeiten der Universitätsbibliothek Augsburg im Ausstellungsraum der Zentralbibliothek. Montag bis Freitag, 8.30 bis 24 Uhr. Samstag, 9.30 bis 24 Uhr. Sonntag, 12 bis 18 Uhr.