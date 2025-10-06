Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten
Feuilleton regional
Icon Pfeil nach unten

Marina Chernivsky hat über ihre jüdische Familie geschrieben - und sieht im Antismetismus

Augsburg

Antisemitismus hat Ewigkeitscharakter

Jüdische Geschichte ist eine der Gewalt. Eine Generation, die keine Pogrome erlebt, sei schon die Ausnahme, sagt die Psychologin Marina Chernivsky, die in Augsburg aus ihrem neuen Buch las.
Von Stefanie Schoene
    • |
    • |
    • |
    Die Psychologin Marina Chernivsky hat in Augsburg aus ihrem Buch „Bruchzeiten. Leben nach dem 7. Oktober“ gelesen.
    Die Psychologin Marina Chernivsky hat in Augsburg aus ihrem Buch „Bruchzeiten. Leben nach dem 7. Oktober“ gelesen. Foto: Stefanie Schoene

    Was nicht geht, ist Apathie. Und doch beobachtet Marina Chernivsky genau die. Die deutschen Reaktionen auf den 7. Oktober, an dem vor zwei Jahren die Terrororganisation Hamas den Zaun zwischen dem Gaza-Streifen und Israel durchbrach, erscheinen ihr teilnahmslos, unentschieden und gefühlsleer. Statt sich empathisch neben Juden zu stellen, kritisierten Hochschulpräsidenten Israel, Künstler schrieben Petitionen, israelische Wissenschaftler wurden ausgeladen, während die Täter des genozidalen Terroranschlags auf 1200 israelische Bürger im Diskurs nicht vorkamen. „Eine klassische Täter-Opfer-Umkehr“, erklärt Chernivsky. Als Psychologin, Wissenschaftlerin, Politikberaterin und Jüdin hat sie jetzt über die Gräben und Gefühlslagen, über die Kontinuität des Antisemitismus, über kollektive Traumata und Erinnerungen ein Buch geschrieben. „Bruchzeiten. Leben nach dem 7. Oktober“ ist keine Analyse, eher ein persönlicher Lang-Essay, eine Art Fazit ihrer Arbeit und ihres persönlichen Erlebens als Kind in der Ukraine, als Jugendliche in Israel sowie als Studentin, Psychologin und Verhaltenswissenschaftlerin in Berlin.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden