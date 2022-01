Medien

vor 32 Min.

Perspektivenwechsel im Fugger und Welser Erlebnismuseum

Plus Das Fugger und Welser Erlebnismuseum erfindet sich neu. Das Ziel ist, die koloniale Geschichte anders darzustellen. Nun gibt es etwas Neues: eine Podcast-Reihe.

Von Mona Boos

„Jede Geschichte hat zwei Seiten… mindestens!“ Unter diesem Titel hat das Fugger und Welser Erlebnismuseum in Augsburg eine neue sechsteilige Podcast-Reihe gestartet. In kurzen Interviews und Gesprächen setzen sich Expertinnen und Experten kritisch mit den beiden Augsburger Handelsfamilien auseinander. Im Fokus ist dabei die Frage, auf wessen Kosten ihr Reichtum entstand und wie ihre Geschichte gleichberechtigt dargestellt werden kann. Die Serie ist weiterer Baustein im Überarbeitungsprozess des Museums und liefert wertvolle Denkanstöße zum Thema postkoloniale Strukturen in Augsburg und einseitige Geschichtsschreibung.

