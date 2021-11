Neue Tourismusstrategie: Die Fugger als Türöffner

Plus Der Landkreis Augsburg ist auf der Suche nach einem eigenen Tourismusprofil.

Bislang hat das Augsburger Land touristisch von Augsburg profitiert. Wer in der großen Stadt keine Übernachtungsmöglichkeit gefunden hatte, wich ins Augsburger Land aus. Doch damit könnte es bald vorbei sein. Denn in der Stadt entstehen trotz Corona und der Krise für die Branche neue Hotels.