Premiere im Jungen Theater Augsburg: Wenn Einsamkeit laut wird

Doomscrolling durch endlose Feeds, Grübeln über ein Gespräch vom Tag – begleitet von aufdringlichen Gedanken: Momente, die fast jede und jeder kennt, besonders in der Jugend. Wenn solche gedanklichen Schleifen und Selbstzweifel so stark werden, dass sie das Verhalten prägen, kann daraus chronische Einsamkeit entstehen. Genau diesem Phänomen widmet sich das Theaterstück „Popcorn oder Einsame Explosionen“, das am vergangenen Samstag im Jungen Theater Augsburg Premiere feierte.

In Deutschland leiden laut Studien zwischen zehn und zwanzig Prozent der Menschen an chronischer Einsamkeit – eine Zahl, die im Stück ausdrücklich genannt wird. Entsprechend beschäftigen sich auch immer mehr Popkulturwerke mit dem Thema: Filme wie Pixars „Inside Out“ oder Serien wie „Never Have I Ever“ erzählen vom Umgang Jugendlicher mit Isolation, Unsicherheit und widersprüchlichen Gefühlen.

Doch „Popcorn oder Einsame Explosionen“ überrascht, wenn man eine klassische Coming-of-Age-Geschichte erwartet. Das Stück erzählt keine lineare Handlung, sondern setzt sich aus Momentaufnahmen des Alltags der Hauptfigur Mischa (gespielt von Michael Schröder) zusammen. Mischa beschreibt sich als „introvertiert“, „in sich gekehrt“, aber zugleich voller Sehnsucht nach Nähe und Zugehörigkeit.

Zwischen Social Media und Selbstzweifel: Wenn Einsamkeit zur Rolle wird

Die Eröffnungsszene ist erschreckend vertraut: Eigentlich wollte Mischa um ein Uhr nachts schlafen gehen – doch aus dem kurzen Blick aufs Handy wird ein stundenlanges Scrollen durch TikTok-Clips, Werbung und die vermeintlich perfekten Instagram-Stories anderer. Seine Unsicherheiten erklärt er bald selbst: enge Freundschaften aus der Kindheit, die abrupt endeten, weil jemand umziehen musste. „Wir waren wie Brüder, und plötzlich war er weg“, erinnert er sich. Seitdem versucht Mischa, sich anzupassen: immer up to date bleiben, jeden Trend mitmachen, auf jede Nachricht reagieren, über jedes Meme lachen.

Aber fühlt er sich dabei wohl? Hier setzt die Popcorn-Metapher an: So wie Maiskörner erwartet wird, dass sie aufpoppen, wird auch von Menschen erwartet, dass sie aufblühen. Doch manche Körner bleiben hart – und manche Menschen wollen gar nicht „aufpoppen“. Mischa gehört zu ihnen: Er steht vor einer Geburtstagsparty und fragt sich, warum er überhaupt hier ist, obwohl er weiß, dass ihm solche Situationen nicht guttun – nur, weil er glaubt, es müsse so sein.

Ab diesem Punkt wird die Botschaft des Stücks bewusst offener. Mischa spricht über die gesellschaftliche Stigmatisierung von Einsamkeit, die es Betroffenen noch schwerer macht, darüber zu reden – und sie so weiter isoliert. Doch wo verläuft die Grenze zwischen Einsamkeit, die Hilfe braucht, und dem schlichten Bedürfnis nach Rückzug? Und welche Rolle spielt Social Media dabei? Anders als Serien oder Filme mit klarer Botschaft verzichtet dieses Stück bewusst auf einfache Antworten.

„Popcorn oder Einsame Explosionen“: Ein Theaterprojekt, das Jugendliche über Einsamkeit ins Gespräch bringt

Für Regisseurin Katharina Mayrhofer und Autorin Carina Sophie Eberle ist genau das Teil des Konzepts. Entstanden ist das Stück nach einem Workshop mit einer Schulklasse: Gemeinsam sprachen sie mit den Jugendlichen über Einsamkeit, über Freundschaft, über das Gefühl, dazuzugehören – und sammelten daraus Szenen, Gedanken und Körperhaltungen. Fast alle Jugendlichen kannten Momente der Einsamkeit, aber in ganz unterschiedlichen Formen.

Gerade weil über Freundschaft und Einsamkeit unter Jugendlichen oft nicht offen gesprochen wird – es gilt als „uncool“ oder peinlich, ist das Projekt ein bemerkenswerter Versuch, einen Dialog zu öffnen. „Wenn man einfach fragt: ‚Fühlt ihr euch einsam?‘, bekommt man selten eine ehrliche Antwort“, sagt Mayrhofer. „Erst wenn Jugendliche sehen, dass ihre eigenen Ideen wirklich auf der Bühne landen, öffnen sie sich – dann merken sie, dass das, was sie erzählen, etwas verändert.“ Das Stück soll künftig auch Schülergruppen gezeigt werden.