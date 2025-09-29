Was junge Menschen fürs Spiel auf der Bühne motiviert: „Schauspielern hilft in manchen Sitiuationen“

In Augsburg fand am Wochenende das Schwäbische Theaterjugendfestival in Augsburg statt. Das Junge Theater Augsburg und der Bezirk Schwaben luden Jugendliche von 12 bis 18 Jahren zu vier Workshops und einem Austausch mit Theater-Profis ins Abraxas ein. Wir haben bei sechs Jugendlichen nachgefragt, warum sie Theater spielen und was sie von diesem Erlebnis hoffen mitzunehmen.

Maja Wöhrle (18): „Ich wurde ins Theaterspielen reingeboren – ich mache es seit ich eineinhalb bin. Es hat mir sofort einen Riesenspaß gemacht. Und meine Mutter macht auch beim Theater mit. Bei Lampenfieber hilft es mir total, wenn ich mich gemeinsam mit dem Rest des Casts aufwärme und zum Beispiel Sprechübungen mache. Durch das Theaterspielen bin ich selbstbewusster geworden – ich hoffe aber, dass ich durch die Workshops noch mehr aus der Komfortzone rauskomme. Auch will ich lernen, was es auf der Bühne wirklich braucht. Nach der Schule möchte ich gerne eine Ausbildung zur Musicaldarstellerin machen - ich möchte definitiv in der Schauspiel-Welt bleiben. Es gibt viele Rollen, die ich gerne mal spielen würde, aber ich liebe das Musical ,Hamilton‘. Eliza oder Angelica wären mein Traum-Rollen.“

Schwäbisches Theaterjugendfestival: Theaterspielen gibt Sicherheit

Michael Seibert (15): „Ich wollte schon seit längerem Theaterspielen. Im Dorf bin ich dann auf das Jugendtheater gestoßen und habe dort mitgemacht – es hat mir total Spaß gemacht. Wenn ich mich auf ein Stück vorbereite, lese ich mir eigentlich nur den Text intensiv durch. Das hilft mir auch, wenn ich mal Lampenfieber habe, es gibt mir Sicherheit. Denn wenn ich den Text gut kann, was kann dann noch groß schiefgehen? Von den Workshops erhoffe ich mir, dass ich neue Dinge aus der Theaterwelt lerne und dass ich viele neue Erfahrungen sammeln kann. Ein Schauspieler zu sein ist auf jeden Fall eines meiner Berufswünsche. Und wenn ich mir ein Stück zum Aufführen frei aussuchen könnte, wäre es ganz klar Harry Potter.“

Henri Winter (14): „Ich spiele Theater, weil es mir total Spaß macht. Ich lerne dadurch neue Leute kennen und es motiviert mich, wenn ich anderen eine Freude bereiten kann. Auf Auftritte bereite ich mich vor, indem ich mir den Text mehrmals durchlese. Und falls es einen Film gibt, indem ich ihn anschaue und mich inspirieren lassen. Das Theater hilft mir dabei, mehr auf Leute zuzugehen, und bei Präsentationen in der Schule bin ich auch nicht mehr nervös. Ich hoffe, dass mir die Workshops dabei helfen, besser zu werden, und auf neue Ideen zu kommen. Später würde ich gerne mal beim Theater arbeiten, ob als Schauspieler oder was anderes.“

Manche auf der Bühne des Jungen Theaters Augsburg haben Erfahrung

Pauline Jaschek (12): „Eigentlich spiele ich gar kein Theater, ich spiele eher in Filmen mit. Ich habe, als ich zehn Jahre alt war, damit angefangen und habe schon in zwei Filmen und einem Werbespot mitgespielt, in „The Rage“ und im Eberhofer-Krimi „Steckerlfischfiasko“. Für den Werbespot durfte ich nach Dubai fliegen. Das war aufregend. Bei den Workshops mache ich mit, damit ich lerne, wie ich mich besser vor der Kamera verhalte. Denn beim Filmen fällt es mir manchmal schwer, nicht direkt in die Kamera zu schauen und zu lachen. Wenn ich aber in so einer Situation bin, atme ich einmal tief durch und konzentriere mich - dann geht es wieder. Durch das Schauspielern bin ich selbstbewusster geworden und ich traue mich mehr. Aber Schauspielerin zu werden ist gar nicht mein Berufswunsch. Ich will Lehrerin werden wie meine Mama. Aber ich könnte mir vorstellen, mit dem Schauspielern als Hobby weiterzumachen.“

Alisa Danner (12): „Ich spiele kein Theater. Aber meine Freundin hat mir von dem Festival erzählt und es hat mein Interesse geweckt. Eigentlich habe ich andere Interessen, aber es macht mir so viel Spaß, dass ich mir vorstellen kann, beim Theater anzufangen. Ich habe sehr oft Lampenfieber und muss anfangs ein bisschen stottern, aber ich sage mir dann immer wieder, du schaffst das, du schaffst das, und dann entspanne ich mich. Aber ich hoffe, dass mir die Workshops dabei helfen, anfangs nicht mehr so viel Lampenfieber zu haben – und einfach besser im Schauspielern zu werden. Mein Berufswunsch ist es, Lehrerin zu werden.“

Sabrina Ludwik (13): „Ich spiele Theater, weil es mir Spaß macht, mit Freunden aufzutreten. Ich habe in der fünften Klasse mit der Theater AG in der Schule angefangen, und nun bin ich hier im Jugendtheater. Der Applaus hilft mir sehr mit der Aufregung – ich bin dann einfach dankbar, dass die Leute Interesse haben und mitmachen. Das Schauspielern hilft in manchen Situationen. Wenn ich zum Beispiel irgendwo nicht hin will, könnte ich so tun, als wäre ich krank. Durch die Workshops erhoffe ich mir, dass ich besser im Schauspielern werde und dass ich mehr über das Theater erfahre. Mein Wunsch wäre es, „Die Schule der magischen Tiere“ aufzuführen. Am liebsten würde ich Ida spielen.“