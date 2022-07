Augsburg

06:00 Uhr

Ljiljana Winkler ist die reisende Sängerin von Augsburg

Die Sängerin Ljiljana Winkler hat eine Oper über das Vorsingen geschrieben. Diese wird am Freitag in Augsburg uraufgeführt.

Plus Die Sopranistin Ljiljana Winkler hat in der Pandemie ihre erste Mini-Oper geschrieben. Die Künstlerin erzählt, wie die Musik sie von Bosnien nach Augsburg geführt hat.

Von Sophia Ungerland

Ljiljana Winkler ist eine Reisende. Ihre Arbeit als Sängerin bringt sie schon mal nach New York und Berlin. „Ich bin die Lilli von der Erde“, mit diesen Worten habe sie sich zu Studienzeiten meist vorgestellt. Die gebürtige Bosnierin lehrt heute Gesang an der Universität Augsburg sowie Stimmbildung und vokale Musiktherapie am Leopold-Mozart-Zentrum. Am Freitag führt die 41-Jährige die Mini-Jazz-Oper „Soubrette auf der Toilette“ in Augsburg auf. Es ist das erste größere Stück, das sie selbst geschrieben hat. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt sie, wie sie zur Musik kam und warum Augsburg letztlich ihre „Home-Base“, ihr Basislager, wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen