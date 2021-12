Augsburger Künstlerin

Zwischen Oper, Töchtern und Leinwand: Sängerin Hélène Lindqvist malt jetzt

Plus Wenn Hélène Lindqvist nicht für ihre Kinder Mimi und Josy da ist, kann es sein, dass sie Farben für neue Bilder mischt. Die Opernsängerin macht nun mit der Malerei ernst.

Von Claudia Knieß

Der Begriff „Multitalent“ wird inflationär gebraucht, selbst eine Bosch-Küchenmaschine trägt diesen Namen. Nur wenige Menschen aber bringen es tatsächlich auf mehreren Gebieten zu außergewöhnlichen Leistungen. Hélène Lindqvist ist solch ein „Multitalent“ und ein tatkräftiges kreatives Energiebündel: Nicht nur hat sich die erfolgreiche Sängerin jüngst Malerei als zweites Standbein aufgebaut, sie managt auch eben mal ihr Business-Modell auf Social Media sowie Verkauf und Transport ihrer Werke europaweit und in die USA professionell, hat ausreichend technisches Verständnis, um Websites aufzubauen, unterrichtet als Musikpädagogin Meisterklassen in Kalifornien und ist mit vollem Einsatz Mutter – die Mutter der bekannten Mimi und Josy aus „The Voice Kids“, aber vor allem einfach eine Mutter, die für ihre Kinder da sein will, und deshalb in ihrer musikalischen Karriere nicht mehr alles ausreizt. Die Mädels sollen familiär und geografisch ein verlässliches Zuhause haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

