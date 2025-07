Ohne langen Zopf: So erzählt die Theaterwerkstatt in Augsburg Rapunzel neu

Zur reichen Kultur Augsburgs gehören auch seine zahllosen Türme, wobei die Wassertürme seit ein paar Jahren ja als Teil des Weltkulturerbes gewürdigt werden. Zwischen dem St. Jakobs-Wasserturm von Elias Holl nahe der Kahnfahrt und dem Jakobertor liegt an der Unteren Jakobermauer aber auch der Fünfgratturm, ein alter Wehrturm, der wegen seiner vier Türmchen um eine Dachspitze herum auch Fünffingerlesturm“ genannt wird.

Die märchenhafte Ausstrahlung des Fünffingerlesturmes

Seit dem Abriss der Stadtmauer steht er isoliert und gut sichtbar als Denkmal mit märchenhafter Ausstrahlung. Innen lange nicht zugänglich, erinnert er schon äußerlich an die romantischen Darstellungen von Rapunzels Turm, zu dessen Dachstübchen ja auch kein Zugang führte. 2007 dann ließ die Altaugsburggesellschaft eine heftig umstrittene moderne Eisentreppe außen anbauen als Zugang zum oberen Teil. Dieses Turmzimmer bespielen Daniela Nering und Matthias Klösel von der Theaterwerkstatt Augsburg mit der Turmgeschichte schlechthin, dem Märchen vom Rapunzel, das die Brüder Grimm 1812 aus einer französischen Feenmärchensammlung in ihre Kinder- und Hausmärchen übernahmen. Klösel war im Turmzimmer auch schon mal mit einem Edgar Allan Poe-Programm aufgetreten. Das Märchenhafte und das Unheimliche liegen in dem engen Turm eben nah beieinander. Und diese Stimmung transportiert ein ganzes Stück weit auch Rapunzels Geschichte. Den zauberhaften Ton behalten Nering und Klösel in ihrer Fassung bei. Ergänzen sie aber durch Spielszenen und Dialoge, die dank feinen Humors funkeln. Aus dem Märchen machten die Schauspieler damit ein lebendiges Erzähltheater, eine vergnügliche gute halbe Stunde für das junge und ältere Publikum der ausverkauften Premiere. Vor allem eine Geburtstagsgesellschaft um ein zehnjähriges Mädchen amüsierte sich und beteiligte sich mit Zurufen, was auf sichere Textkenntnis schließen ließ.

Theaterwerkstatt erzählt mit reichlich Gestik und Mimik

Kein langer Zopf, wenige Requisiten, dafür mit starker Stimme, reichlich Gestik und Mimik – die Geschichte wird in starken Farben erzählt. Umso wichtiger die Dialoge sowie die Monologe und Sprüche der Zauberin (mit grellrosa Perücke), die hier ein ganz anderes, menschlicheres Bild von ihr vermitteln: Sie sperrt die 12-Jährige ins unzugängliche Turmzimmer gemäß ihrem Schwur: „Ich werde dich beschützen vor allen Gefahren der bösen Welt“. Die Haare – der lange Zopf – geraten optisch etwas in den Hintergrund. Stattdessen steht im Mittelpunkt, wie einsam sich Rapunzel fühlt, welche Langeweile, sie erleidet. Begleitet von ihrer Harfe singt sie von Wind, Freiheit und Sehnsucht. Ihr Gesang lockt einen schönen Königssohn an, der seiner Rolle in der Hofgesellschaft längst überdrüssig ist – „es geht immer nur ums Geld!“. Selbst das Jagen gefällt ihm nicht: „Die armen süßen Häschen“ haben sein Mitgefühl.

Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter

Von Persönlichkeiten erzählen Nering und Klösel, denen sie ausdrucksstark ihre wandelbaren Stimmen schenken. Mit dem berühmtesten Satz dieses Märchens: „Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter“ überwindet der Prinz die Distanz zum weit oben in einer Fensternische platzierten Mädchen. Aber ausgerechnet das stärkste Bild dieses Märchens, das Motiv, das für Stärke und Freiheit, für die Verbindung des einsamen Mädchens zur Welt steht, gerät im stimmungsvollen Turmzimmer fast zur Nebensächlichkeit: Rapunzels Haare. Zu schnell wird überspielt, was doch in Sprache kaum zu fassen ist. Stattdessen ist es Rapunzels lieblicher Gesang, der das Happy End herbeiführt.