Eine musikalische Freundschaft auf den ersten Blick

Kann man mit dem Begriff „Speedfolk“ so rein gar nichts anfangen, übersetzt man am besten den Bandnamen der Formation ins Deutsche, die seit mittlerweile drei Dekaden genau diese Musik auf die Bühnen der Stadt tragen: feiernde Gauner. Ein bisschen wie die Pogues, deren Frontman Shane McGowan nie einen Drink ablehnte, dafür immer ein wenig Stress mit der Polizei hatte. Die Londoner Keltenpunks waren auch nicht ganz unbeteiligt bei der Entstehung des typischen Revelling-Crooks-Sounds, nachdem Sänger Rafael Riss als frisch gebackener Abiturient auf eine Annonce einer Rockabilly-Band in der Neuen Szene antwortete und sich wie von selbst eine neue Band formte: „Es war Freundschaft auf den ersten Blick. Und von Anfang an bestand die Idee, etwas Neues zu machen. Es gibt so viel gute Folkmusik, auch mit Offbeats oder Punkhintergrund.“

