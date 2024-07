Soundfeld-Festival: Musik, Tanz und Solidarität

Das sechste Soundfeld-Benefiz-Festival, veranstaltet von Yalla Yalla Kultur hilft, in Bad Wörishofen war wieder einmal ein voller Erfolg. Laut Jörg Lenuweit, einem der Vorsitzenden des Vereins, kamen etwa 600 Besucher zum Festival, die zusammen friedlich und entspannt bei bestem Sommerwetter feierten. „Da trifft man alte Bekannte, die man sonst das Jahr über kaum sieht. Das Publikum ist ganz gemischt, Jung und Alt. Gute Laune und die Freude an der Musik der insgesamt acht Bands, zu der auch viel getanzt wird, das ist das, was wir wollen“, so Lenuweit.

Veranstalter Yalla Yalla Kultur hilft sozialen Projekten in Guatemala

Tanja Mayer und ihre Freundin Tanja Eberhard reisten zusammen mit Mann und Freund mit dem Campingbus aus Schongau an. Sie waren eine Gruppe der zahlreichen Camper, die das Übernachtungsangebot mit reichhaltigem Frühstück am Samstag- und Sonntagmorgen genutzt haben. Die ruhige Lage in der Natur gefällt ihnen und kleine Festivals finden sie besser als die großen. Dazu ginge es ihnen auch um die Unterstützung des guten Zwecks. Die gesamten Einnahmen des Festivals spendet Yalla Yalla Kultur hilft für soziale Bildungsprojekte in Guatemala. Außerdem sind die vier Fans der Gruppe „The Passive Fists“, die am Samstagabend ihren Auftritt hatten. Die Band kommt ebenfalls aus Weilheim-Schongau und erfrischte das Festival mit einer Mischung aus melodischem Punkrock, fetzigen Upbeat-Rhythmen und Bläsersätzen. Der Wunsch der Band sei, „dass sich die Leute in den Texten selbst erkennen und dadurch ihren eigenen Zugang zur Musik finden“.

Laut Jörg Lenuweit war allerdings die Band Mamoré der diesjährige Headliner: Mamoré, eine aufstrebende Band aus Thüringen, begeisterte das Publikum am Samstag Abend mit ihrem einzigartigen Mix aus Punk, Retro-Pop und New Wave. „Ihr Debütalbum Mamoré ist eine wilde Erfahrung, die von euphorischen und konsonanten Momenten bis hin zu abgründig-absurden und schnellen Klängen reicht. Mit ihren eingängigen Songs, die im Ohr bleiben, erinnern sie an Bands wie Abwärts und Die Ärzte“, so der Text zum Festival. Die band Quirinello musste krankheitsbedingt absagen, dafür sprang kurzfristig die Lilia May Band aus Augsburg ein, mit einer Mischung aus Folk, Rock und Grunge,– musikalische Subkultur aus dem Underground.

Von Punk bis Klezmer: Das Soundfeld-Festival bot Sound für jeden Musikgeschmack

Mit den Revelling Crooks, den wild feiernden Vagabunden, wie es einer der Musiker übersetzte, standen gleich zehn Musiker auf der Bühne, die bereits seit 30 Jahren bekannt sind für ihr legendäres Mix aus Balkan Klezmer Punk, Irish Folk, Polka, Italian Partisan Songs, Ska, Rock‘n‘Roll und Mariachi Cumbia. Ihr energiegeladener Auftritt war ein wildes Feuerwerk der Lebensfreude und bei der rhytmischen Musik konnte kaum einer noch still stehen.

Kommando Walter aus Ulm hatte Spaßiges auf Lager, mit Texten wie „Ich steh auf Hosenträger, doch Dein Freund ist ein Schläger und ich möchte keinen Ärger“, viel Reggaesound, aber auch Ska und Punkrock oder politisch kritische Texte gegen Rechtsradikale und dazu die Musiker rote Clownnasen,– alles ein bisschen verrückt.

Eine gelungene Mischung aus Musikunterhaltung abseits vom Mainstream, ein friedliches Miteinander in entspannter Atmosphäre, leckere vegane Speisen, kreative Cocktails und abends eine gelungene farbenprächtige Beleuchtung von Band und Publikum. Zuletzt prasselte noch ein Gewitterschauer auf das Soundfeld nieder, doch die Leute räumten nur kurz den Platz, um geschützt unters Dach zu stehen – dann wurde weitergefeiert.