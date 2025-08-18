Die Spider Murphy Gang feiert den Rock ’n’ Roll auf der Freilichtbühne

Es gibt wohl kaum einen deutschen Musiker, der in seiner DNA den Rock ’n’ Roll so tief in sich trägt wie Günther Sigl. In früheren Jahren war das bei ihm auch äußerlich durch seine stets gepflegte Elvis-Tolle erkennbar. Doch der Zahn der Zeit hat auch vor dem mittlerweile 78-jährigen gebürtigen Schongauer nicht haltgemacht und eine Elvis-Tolle wächst nicht mehr auf dem schütteren Haupt. Der Rock ’n’ Roll ist geblieben und Sigl erzählt gern von seinen früheren Helden - von Elvis, Chubby Checker oder Bill Haley & and his Comets und natürlich, dass sie den Namen Spider Murphy Gang bei der Gründung 1977 aus dem Elvis-Titel „Jailhouse Rock“ geklaut haben. Sigl und seine sechs Mitstreiter streuen beim Konzert auf der Augsburger Freilichtbühne die alten Meister immer wieder ins Programm und verneigen sich vor ihnen mit Titeln wie „Rock ’n’ Roll Music“, „Thats all Right“ oder „Johnny B. Goode“ auch musikalisch.

Die Spider Murphy Gang spielt vor großem Publikum auf der Freilichtbühne Augsburg

Aus der Gründungszeit der Spider Murphy Gang ist Sigl nur noch sein treuer Begleiter, der Gitarrist Barny Murphy, geblieben. Der 71-Jährige hat die Spiders über die vielen Jahre mitgeprägt und mit Sigl versteht er sich blind. Der Rest der Gang sind begnadete Musiker wie der Pianist Ludwig Seuss, der in der ausverkauften Arena die Besucher im zweiten Teil mit einem starken Boogie-Woogie empfängt. Zuvor schickte Schlagzeuger Andreas Keller die Fans mit einem zehnminütigen, wuchtigen Solo in die Pause. Willie Duncan (Rhytmusgitarre), Otto Staniloi (Saxofon) und Dieter Radig (Percussion) komplettieren das Septett.

Sigl steht aber nicht nur als Musiker auf der Bühne, er führt auch als witziger Conferencier durch den Abend. Die Augsburger machen es ihm von Beginn an leicht. Schon nach dem ersten Song „Überdosis Rock ’n’ Roll“ werden die sieben Herrschaften auf der Bühne mit Applaus überschüttet. „Ihr seid's aber wuid heit“, lacht Sigl, der dann übergeht zum Titel „Rock ’n’ Roll Schuah“. Diese „Schuah“ hätte er gerne noch in den nächsten 20 oder gar 30 Jahren an, aber in seinem Alter „wäre das schon sehr optimistisch gerechnet“, gibt Sigl zu.

Das Album „Dolce Vita“ gehörte zu den Meilensteinen der Neuen Deutschen Welle

Allein fünf Songs spielen die Münchner aus ihrem wohl erfolgreichsten Album „Dolce Vita“, das im Jahr 1981 auf den Markt kam. „Dolce Vita“ gehörte damals zu den Meilensteinen der Neuen deutschen Welle, die Anfang der 1980er-Jahre über die Republik schwappte. Im Gefolge von Joachim Witt, Trio, Markus und Nena profitierten auch die Spiders von der Musikbewegung.

Schon wenige Minuten nach Beginn der Show erheben sich die Augsburger von ihren Plätzen. „Schickeria“ kennt schließlich jeder auswendig und dementsprechend laut wird es auch auf der Freilichtbühne. Ein grauhaariger Mann in den unteren Reihen hat es sich sogar zur Pflicht gemacht, das Publikum, das über ihm aufspringt und mitsingt, zu dirigieren. Sigl und seine Mannen haben ihre Fans immer noch fest im Griff. Klar, wer kennt sie auch nicht, die Telefonnummer 32168 aus „Skandal im Sperrbezirk“? Mit „Vis a Vis“, „Wer wird denn woana“ und „Mit'n Frosch im Hals“ stammten weitere Titel aus „Dolce Vita“.

Über 2000 Menschen auf der Freilichtbühne klatschen im Rhythmus mit

Doch dass die Spiders nicht wie viele andere Künstler oder Bands nach der NDW-Zeit in der Versenkung verschwunden sind, lag auch daran, dass man sich weiter entwickelt hat. Und wie Sigl gerne sagt, dass seine Band in Bayern jetzt weltberühmt ist. Mit „Renate“ (Du kannst mi gern ham) hat die Formation im Jahr 1997 auf ihrem Album „Keine Lust auf schlechte Zeiten“ einen richtigen Ohrwurm erschaffen. Auf der Freilichtbühne wird gejodelt und geschrammelt und über 2000 Menschen klatschen rhythmisch zum Text. Klar, bei einem Konzert, bei dem die Band knapp 50 Jahre auf dem Buckel hat, ist auch das Publikum nicht mehr das Jüngste. Darüber macht Sigl natürlich seine Späße. Darf er auch in seinem Alter. Darum sagt er vor der Pause: „Das Trinken nicht vergessen. Das vergisst man oft im Alter. Sagt auch immer meine Frau.“

Es ist ein fetziger Abend in einer wunderschönen Umgebung. „Sommer in der Stadt“, „Elisabeth“, „Radio“, „Ich schau’ dich an“ und „Kastanienbaum“, die Spiders lassen kaum was aus. Im Publikum gibt es nur noch wenige, die auf ihren Sitzen bleiben. „Herzklopfen“ gibt es schließlich noch in einer extra langen Fassung. Mit „So a schöner Tag“ und „Mir san a bayerische Band“ entlässt die Spider Murphy Band die Zuschauerinnen und Zuschauer in die Nacht. Die hoffen alle, dass Sigl seine Rock ’n’ Roll Schuah noch lange tragen darf.