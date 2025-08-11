Bosse wirbelt auf der Freilichtbühne bis zum letzten Tanz

Drei Tage hintereinander gilt bei den Freilichtbühnenkonzerten: Man singt Deutsch. Nach Haindling und der Spider Murphy Gang stand mit Bosse eine weitere feste Größe der deutschsprachigen Musikszene vor der markanten historischen Kulisse am Roten Tor. Wobei „stehen“ das völlig falsche Wort ist: Axel Bosse ist bekannt dafür, dass er sich auf der Bühne als Wirbelwind entpuppt, der den ganzen Abend mit dem Publikum mittanzt und feiert.

Bosse singt auf der Freilichtbühne die Hits seiner 20-jährigen Karriere

Sein aktuelles Album „Bosse 2005 – 2025“ ist eine Werkschau mit 21 Liedern aus einer bemerkenswerten Karriere, zu der mit „Engtanz“ und „Alles ist jetzt“ auch zwei Alben gehören, die es direkt auf Platz 1 der deutschen Charts geschafft haben. Viele seiner Hits aus 20 Jahren spielt er mit seiner Band an diesem Abend. „Ich bräuchte alle Stimmen, egal ob schief“, animiert Bosse die Gäste, beim Song „Ein Traum“. Die Single hat er mit dem Berliner Kneipenchor im Studio aufgenommen. Damals mit 35 Leuten. Bei der Freilichtbühne ist der Chor deutlich größer. Zum Mitsingen müssen die Zuschauer nicht lange überredet werden: Bosse gelingt es schnell, mit seinem euphorisierten Publikum, welches jede seiner Zeilen kennt, zu einer Einheit zu werden. „Ich würde euch alle so gern tanzen sehen“, sagt Bosse beim Song „Alter Strand“. Die Gäste nehmen die Einladung gern an. Viele haben sich direkt vor der Bühne positioniert und tanzen mit. Aber auch bei den bestuhlten Plätzen hält es niemanden auf den Sitzen. Am wildesten aber tanzt der Zeremonienmeister selbst: „Ich bin jetzt schon außer Atem – ich fühle mich wie Mick Jagger aus der Kreisliga“, bekennt er recht früh im Konzert. So viel sei schon an dieser Stelle verraten: Bosse tanzt dennoch weiter bis zum letzten Tanz – der Zugabe mit dem passenden Namen „Der letzte Tanz“.

Mit seinen alltagsnahen Texten spricht Bosse alle Altersgruppen an

Dass er trotz Charts-Erfolgen bodenständig und nahbar geblieben ist, merkt man Bosse während des ganzen Konzerts an. Doch bei einem Song zeigt er den Besuchern besonders deutlich, dass er weiterhin einer von ihnen ist: Er springt von der Bühne, rennt über die Treppen zu den Sitzreihen und taucht ein in die Massen. Ein Blick ins Publikum zeigt, dass der Künstler mit seinen alltagsnahen und doch poetischen Texten generationsübergreifend ankommt. Selten sieht man auf Konzerten eine derart große Bandbreite an Altersgruppen.

Musikalisch reicht das Spektrum von tanzaffinem Deutschpop bis zu den intimen Balladen. Ob Bosse als Rampensau bei den schnellen Stücken mitfeiert oder sich bei den ruhigeren Songs ins Herz schauen lässt: Wer das Konzert in Augsburg besucht, versteht, warum Bosse den Ruf eines großen Live-Entertainers genießt, der sich nicht vor internationalen Größen verstecken muss. Dafür brauchen er und seine Band keine aufwendige Bühnenshow, sondern nur Authentizität, Spielfreude und autobiografische Anekdoten. Beispielsweise habe der Sänger-Kollege Thees Uhlmann von der Band Tomte gesagt, dass Bosse und er so schlecht singen würden, dass sie sehr gute Texte schreiben müssten, um das zu kompensieren. Ebenso selbstironisch erinnert er an seine Anfänge, in denen er vor nur acht Leuten in Heidelberg gespielt hat. Beweisfotos davon habe er unlängst in einer der Erinnerungskisten gefunden, die er noch bei seinen Eltern aufbewahrt. Das erzählt er, bevor die Band die aktuelle Single „Vergangenheit“ spielt.

Der AfD zeigt Bosse den Mittelfinger

Vor der Performance seines kommerziell erfolgreichsten Songs „Schönste Zeit“ erinnert Bosse an seine erste Liebe und den dazugehörigen „ersten Herzbruch“. Wie in seinen Song-Texten blickt er auch privat mit einem lachenden und einem weinenden Auge in den Rückspiegel. Auch von seiner Jugend auf dem Dorf nahe Braunschweig erzählt Bosse. Doof wurde es erst als die Dorfjugend sich politisch rechts orientierte, während er als einziger weiterhin lange Haare trug und Heavy Metal hörte, berichtet er. Seine Kampfansage gegen rechts hat er seitdem nie aufgegeben: Vor dem Song „Paradies“ macht er deutlich, dass man der AfD „den Mittelfinger zeigen und für die Vielfalt aufstehen“ solle.

„Ich bin froh, dass du da bist“, heißt es in einer Zeile aus dem Song „Frankfurt Oder“. Bosse macht deutlich, dass er damit jeden der Anwesenden meint. Und die singen ihm das musikalische Kompliment unisono zurück. Nicht die einzige Liebesbekundung, die Bosse und seine Fans austauschen. Mehrmals schwärmt er: „Es macht so viel Spaß mit euch, danke, dass ihr alle da seid.“

Harry Joder ist einer der Gäste, die nach dem Konzert von der „super Live-Vorstellung“ schwärmen. Er bringt es auf den Punkt: „Das muss man erst mal schaffen, Augsburg so mitzureißen.“ Im Gegensatz zu den romantischen Konstellationen in vielen Pop-Balladen beruht die Liebe an diesem Abend auf Gegenseitigkeit.

-